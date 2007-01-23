Україна через Рудьковського могла залишитися без газу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ повинен нести політичну, дисциплінарну і моральну відповідальність за порушення посадових інструкцій і законодавства України при організації візиту в Україну представників туркменської опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ сьогодні на брифінгу.

«Позиція Президента дуже чітка, він виходить з того, що міністр РУДЬКОВСЬКИЙ грубо втрутився з порушенням інструкцій і законодавства України в діяльність зарубіжних представництв України і змусив їх співробітників до ряду дій, які привели до порушення їх посадових інструкцій», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Заступник глави Секретаріату підкреслив, що дії М.РУДЬКОВСЬКОГО викликали кризу у відносинах між Україною і Туркменістаном. «Дії РУДЬКОВСЬКОГО поставили під загрозу курс скоординованої зовнішньої політики і її цілісність», - додав він.

О.ЧАЛИЙ також підтвердив, що В.ЮЩЕНКО 28 грудня звернувся до уряду і прем`єр-міністра з проханням провести службове розслідування і за його результатами внести пропозиції до Верховної Ради про доцільність перебування М.РУДЬКОВСЬКОГО на посаді міністра. «Президент вважає, що могло йтися про відставку», - додав він.

При цьому заступник глави Секретаріату підкреслив, що політичного підгрунтя в діях Президента у зверненні до уряду немає.

Разом з тим О.ЧАЛИЙ зазначив, що уряд швидко відреагував на звернення Президента і на засіданні уряду 10 січня прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ висловив критичне зауваження на адресу міністра транспорту М.РУДЬКОВСЬКОГО.

Заступник глави Секретаріату пояснив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ організовував візит представників туркменської опозиції не як приватний, а як офіційна особа. «Звернення з приводу видачі віз відбулося в ніч з 21 на 22 грудня, коли він зателефонував послу о другій години ночі і попросив вранці видати візу», - сказав О.ЧАЛИЙ. Він додав, що представники туркменської опозиції мали паспорти біженців. «А це означає, що має бути запрошення. М.РУДЬКОВСЬКИЙ пообіцяв, що вранці 22 (грудня) пришле запрошення і скоординує дії з МЗС. Але ніяких запрошень не прийшло. Будь-який європейський міністр, який би допустив порушення інструкції, подав би у відставку», - вважає О.ЧАЛИЙ.

За словами о.ЧАЛОГО, головна мета дій Президента полягає в тому, щоб привернути увагу всіх посадовців до того, що такі нескоординовані дії можуть привести до дестабілізації зовнішньої політики держави.

«26, 27, 28 грудня керівники Мінпаливенерго обривали телефони МЗС, мої телефони і благали щось зробити, оскільки туркменська сторона поставила це питання дуже гостро, адже, як ви знаєте, постачання газу в Україну, особливо в цей зимовий період, йде з Туркменістану, тому це питання було дуже серйозним», - повідомив О.ЧАЛИЙ.