Тимошенко: іноді руки сверблять...

Кримінальну відповідальність за корупційні діяння чиновників в Україні слід посилити до довічного ув’язнення, вважає прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в неділю в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії (Крим).

«Я іноді навіть заздрю Китаю, де за корупцію ви знаєте що: руки відрубують, страта, все, що треба. Ми, безперечно, як європейська країна, не можемо застосовувати такі способи... Хоча іноді руки сверблять», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Для чиновників, які можуть 140 гектарів землі покласти в кишеню, забрати завод, найпотужнішу електростанцію в сім`ю потягти - я була б жорсткою, аж до довічного ув’язнення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, поки чиновники «розтягуватимуть країну», Україна не стане привабливою для світу.