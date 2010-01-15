Політолог: чим би не закінчилися вибори, Янукович залишиться у Межигір’ї

Керівник соціологічної служби «Український барометр», політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що ступінь фальсифікацій на цих виборах становитиме майже 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, таким чином, українське суспільство та виборча система опиняться на рівні 1996 року.

Крім того, сказав експерт, найбільших фальсифікацій слід очікувати у травні, на виборах до місцевих органів самоврядування. Оскільки тоді «кожен боротиметься за своє», рівень фальсифікацій може сягнути 20%, додав він. У такому випадку, сказав В.НЕБОЖЕНКО, навряд чи можна якимось чином зупинити цей процес.

Говорячи про двох основних кандидатів у президенти Юлію ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА, політолог зауважив, що він, як і раніше, вважає, що останній вичерпав ядро свого електорату, і основні баталії між ним та Ю.ТИМОШЕНКО надалі розгортатимуться в судах.

«Але чим би не закінчилися вибори, ЯНУКОВИЧ залишиться у Межигір’ї», - вважає В.НЕБОЖЕНКО.

На його думку, якщо Президентом стане Ю.ТИМОШЕНКО, в неї можна буде питати, що вона виконала зі своїх обіцянок.

«Будь-який інший новий Президент буде знущатися над нами рік, говорячи, що у тому, що є, не я винен, а попередники», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

У свою чергу, політолог, директор GMT Group Анатолій ЛУЦЕНКО, аналізуючи виборчу кампанію, зауважив, що всі кандидати в президенти рекламували себе не як майбутніх президентів, а фактично говорили за своїх майбутніх прем’єр-міністрів, оскільки у їхніх програмах були закладені тези, які не може по роду діяльності виконувати Президент, а повинен виконувати прем’єр-міністр, який, як відомо, обирається Верховною Радою.

За його словами, економічна криза наклала свій відбиток на перебіг та організацію виборчої кампанії, яка була «ледащою і млявою».

Як сказав А.ЛУЦЕНКО, рекламні носії виконали свою функцію, втім, виборець багато в чому оцінював кандидатів саме за цією рекламою, а не за спілкуванням.