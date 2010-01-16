Генпрокуратура вимагає припинити перевірку "надомників"

Генеральна прокуратура України внесла протест на дії Міністерства внутрішніх справ щодо проведення дослідчих перевірок заяв громадян про голосування на виборах Президента на дому.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Генеральної прокуратури України.

У заяві констатується, що у засобах масової інформації поширено виступ міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА щодо проведення тотальної перевірки за фактами написання громадянами заяв про голосування на дому. Також заступником Міністра внутрішніх справ України Петром КОЛЯДОЮ від 14 січня направлено вказівку начальникам Головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щодо проведення дослідчих перевірок за такими заявами”, - констатується у заяві.

За цими діями Генеральною прокуратурою заступнику Міністра внутрішніх справ внесено протест.

Як пояснили у ГПУ, вимоги МВС України про проведення перевірок з метою виявлення ознак злочинів, передбачених статтею 358 Кримінального кодексу України, суперечать диспозиції цієї статті, Закону України “Про вибори Президента України” та призводять до численних скарг громадян в усіх регіонах держави про порушення їх конституційних прав.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 11 Закону України “Про вибори Президента України” заборонено незаконне втручання будь-кого у виборчий процес.

Розгляд звернень, заяв і скарг з питань організації і проведення голосування відповідно до ст. 27 Закону належить до повноважень дільничної виборчої комісії, яка здійснює контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України.

Відповідно до ст. 93 Закону такі скарги розглядаються відповідною виборчою комісією згідно з цим та іншими законами України. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства.

Порядок проведення голосування за межами приміщення для голосування визначено статтею 77 Закону. На підставі заяв громадян секретар дільничної виборчої комісії у графі "підпис виборця" списку виборців робить запис "голосує за місцем перебування". Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.

Генеральний прокурор України звернув увагу прокурорів АР Крим, областей міст Києва та Севастополя, що у разі проведення органами міліції за власної ініціативи перевірок з приводу голосування на дому, без отримання таких доручень від самих виборчих комісій, це слід кваліфікувати як перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права.

При виявленні подібних фактів необхідно принципово і невідкладно реагувати, наголосили у Генпрокуратурі.