Донецькі дільниці розчищають від грузинських спостерігачів?

Громадяни Грузії одержали посвідки позаштатних кореспондентів газети «Молодогвардеец» (місто Луганськ) як альтернативну можливість для проведення спостереження за виборами Президента в місті Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку виконувач обов`язків голови Центральної виборчої комісії Грузії Леван ТАРХНІШВІЛІ.

За його словами, приїзд грузинської делегації до Донецька «викликав всілякі чутки і нездоровий ажіотаж, і це незрозуміло, тому що це звичайна місія міжнародних спостерігачів, яких ми направляємо до всіх країн, з якими ми співпрацюємо».

Л.ТАРХНІШВІЛІ уточнив, що практично всі, хто прибув до Донецька, близько 400 громадян Грузії, працювали раніше в 2007 році на парламентських виборах в Україні і мають достатній досвід.

Він відзначив, що «майже в повному складі ці люди погодилися приїхати й цього разу, але з незрозумілих причин тим самим людям не видали документи міжнародних спостерігачів, хоча були відповідні два рішення судів, які зобов`язали ЦВК України ще раз розглянути це питання і видати статус міжнародних спостерігачів». Саме у зв`язку з тим, що Центральна виборча комісія України, за словами Л.ТАРХНІШВІЛІ, «досі зволікає з вирішенням цього питання з видачею документів, ми вирішили - і заявили про це абсолютно відкрито - знайти альтернативний шлях». «Вивчивши законодавство України, ми знайшли цей шлях, - сказав він. - Так, за законодавством України, особам, які працюють у мас-медіа можна одержати локальну акредитацію, яка дає їм право бути присутнім на виборчих дільницях, спостерігати за виборами, одержувати загальну картину. Єдине, що ці люди не можуть подавати скаргу, але це не було нашою самоціллю».

Керівник ЦВК Грузії повідомив, що «одна з журналістських організацій погодилася з нашою пропозицією, і нашим людям видали посвідки позаштатних кореспондентів газети «Мологвардеец». Усі 400 чоловік одержали ці посвідки, підтвердив Л.ТАРХНІШВІЛІ, додавши, що «здебільшого, це люди різних професій – представники виборчої адміністрації Грузії, представники різних міністерств, це представники місцевого самоврядування і представники неурядових організацій, і це люди, які професійно займаються виборами», серед них є й грузинські журналісти.

Він спростував інформацію керівників Донецька про те, що до України прибули представники силових структур Грузії. «З 400 прибулих до Донецька, тільки один представник силових структур – це член Гвардії Грузії, і це не основне його заняття», - уточнив Л.ТАРХНІШВІЛІ.

Він відзначив, що сьогодні в Донецьку на виборчі дільниці було допущено лише половину прибулих громадян Грузії: «Почалися нештатні ситуації. Половина (членів) нашої делегації була допущена, половина – ні. Після цього почалися всілякі провокації, і дуже часто в цьому брали участь правоохоронні органи». За словами Л.ТАРХНІШВІЛІ, «правоохоронці з`явилися на всіх дільницях, де були грузинські спостерігачі, майже водночас, що доводить, що це була централізована акція». Їх поодинці почали виводити з виборчих дільниць і декого вивозити за територію дільниці, і лише після втручання, «нам їх вдалося в основному повернути, хоча, потім почалося те саме – їх виводили на 1-1,5 години без пояснень», - повідомив Л.ТАРХНІШВІЛІ.

Він констатував, що громадяни Грузії вже відзначили порушення на виборах, і видалення спостерігачів з дільниць він розцінив, як зумисне втручання. «Вибірково нас виводять, тому ми вважаємо, що виводять з тих дільниць, де очікуються порушення. У нас є підозри - ці території просто розчищають», - сказав Л.ТАРХНІШВІЛІ.

Л.ТАРХНІШВІЛІ ще раз наголосив, що грузини приїхали до України з єдиною метою - «фіксувати порушення, і цим сприяти організації вільних і демократичних, прозорих виборів в Україні». При цьому він додав, що «будь-яка спекуляція про те, що ми готуємо провокацію, чи силовими методами щось робити, або підтримуємо якогось одного кандидата, не відповідає дійсності».

Л.ТАРХНІШВІЛІ нагадав, що юридичної сили не має жодний звіт міжнародних спостерігачів, зокрема й спостерігачів від ОБСЄ. «Жоден звіт міжнародних спостерігачів не впливає безпосередньо на легітимність виборів, жоден звіт не фіксує результатів виборів. Для цього існує легітимний орган – Центральна виборча комісія, ми просто можемо говорити про ті порушення, які відзначили, давати свої рекомендації», - резюмував Л.ТАРХНІШВІЛІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявив, що 150 громадян Грузії одержали фальшиві посвідки журналістів.

Мер заявив, що громадяни Грузії, які масово приїхали до Донецька з приватним візитом, «від штабів Блоку Юлії Тимошенко одержали посвідки спеціальних кореспондентів газет «Урядовий кур`єр», «Молодогвардеец», «Вечерние вести».

Довідка УНІАН. 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

Після цього Вищий адміністративний суд України ухвалив рішення, яким рекомендував Центральній виборчій комісії розглянути питання про реєстрацію грузинських спостерігачів на виборах Президента України.

Сьогодні ЦВК не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.