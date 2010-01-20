Київенерго демонструє безпорадність біля власного офісу в центрі столиці

Кілька тижнів у центральній частині Києва по вулиці Городецького відзначаються перебої з електропостачанням. Як повідомили УНІАН мешканці будинку №11, у середу електроенергія зникала тричі, щоразу на кілька годин. “Аварійна бригада Київенерго вже не поспішає, – сказав кореспондентові УНІАН охоронець з будинку №11. – Їдуть кілька годин, бо знають, що мало чим допоможуть. Після їхнього так званого ремонту через 5–10 хвилин світло знову зникає. Від проблем з електропостачанням страждають мешканці та працівники кількох будинків у самому центрі міста. Парадокс у тому, що вулиця Городецького пролягає за кілька десятків кроків від центрального офісу “Київенерго”.

В інформаційній службі “Київенерго” нам повідомили, що причина перебоїв у перегорянні запобіжника на підстанції. “Його міняють, а він знову горить через перевантаження”, – пояснила диспетчер №46. Щодо докладнішої інформацїї про перебої з електропостачанням її колега (№23) порадила запитати у прес-службі “Київенерго”.

Улітку, за словами охоронця, в тому самому будинку по вулиці Городецького через перебої з електроенергією виникла пожежа, оскільки мешканці змушені були користуватися свічками. “Вигоріло кілька квартир на п’ятому й шостому поверхах, бо будинок має дерев’яні перекриття”, – сказав він.