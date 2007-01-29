Рада Європи нагадала Ющенку про невиконану обіцянку

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС називає найбільшим розчаруванням те, що справа про вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе так і не розкрита.

Про це він заявив у Страсбурзі в інтерв’ю УНІАН.

“Минуло вже два роки з того часу, як нові люди в українській владі пообіцяли нам швидко завершити розслідування, але й до цього часу немає жодних результатів”, - сказав Т.ДЕВІС.

“Я б сказав, що це найбільше розчарування, і я бачу, що багато людей в Україні також поділяють нашу стурбованість”, - додав він.

Генсек Ради Європи також наголосив на тому, що тривале розслідування цієї справи дуже негативно впливає на репутацію України за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2005 року виступаючи перед Парламентською асамблеєю Ради Європи, Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв, що нова українська влада докладе всіх зусиль для якнайшвидшого завершення розслідування справи Г.Гонгадзе.