Ющенко: як би не «сичали опоненти», Помаранчева революція продовжується

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що у другий тур президентських виборів вийшли «неукраїнські» кандидати і закликає демократичні сили об’єднатися для відстоювання демократичних цінностей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своїй промові з нагоди Дня Соборності України у Національній опері України.

Глава держави підкреслив, що перший тур президентських виборів всі визнали чесними й демократичними.

«Таких демократичних виборів у нас не було за всі роки незалежності України – це закономірний наслідок останніх п’яти років змін в Україні, і цим я пишаюсь, бо це і моя політика. Це найістотніша перемога Помаранчевої революції», - наголосив він, додавши, що, як би не «сичали політичні опоненти», Помаранчева революція продовжується, бо за останні п’ять років вона дала українцям колосальний ковток свободи.

«Попереду у нас другий тур виборів і новий Президент України», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

«На жаль, виборець, втомлений постійними політичними чварами і труднощами економічної кризи, повірив популістським обіцянкам. Переконаний - переміг чужий, «неукраїнський проект», і всім нам доведеться дуже скоро це усвідомити», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що в державі починається новий політичний етап, і його парадоксальність полягає у тому, що «українці на вільних виборах, по суті, не мають справжнього українського вибору». При цьому Президент повторив свою тезу, що не бачить особливої різниці між кандидатами у президенти Юлією ТИМОШЕНКО та Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. «Голосувати за одного - втратити голову, голосувати за другого претендента - не мати серця», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, за цими претендентами на пост глави держави стоять «олігархічні кланові системи, для яких Україна є лише поживою».

Також Президент вважає, що обидва кандидати не сповідують національну ідеологію. «Їхня ідеологія – це популізм», - додав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, ці кандидати довели, що демократія для них - лише ширма, яка прикриває авторитаризм і корупцію.

«На жаль, зараз ці загрози дуже реальні. Це загроза банкрутства НАК «Нафтогаз України», втрати права власності на ГТС, а з нею втрати енергетичної та економічної незалежності, це втрата проекту «Одеса-Броди», це ручне управління економікою, це вже не українська металургія, це старі і нові десятки мільярдів доларів державних боргів, які вже лягли на наші плечі і на плечі наших дітей, це російська військова присутність в Україні, це згортання євроатлантичного курсу, це забуття всього українського», - наголосив він, додавши: «Назвавши цей ряд, я кажу про загрози від Юлії ТИМОШЕНКО».

«Згортання нашого євроатлантичного курсу країни, денаціоналізація, деукраїнізація нашого народу, маргіналізація української мови, культури, освіти, забуття», - зауважив Президент наголосивши, що це далеко не повий перелік загроз від В.ЯНУКОВИЧА.

В.ЮЩЕНКО вважає, що всі вищеназвані загрози є «тріумфом малоросійства» і тотальною капітуляцією.

На його думку, існує також загроза свободі слова, «яку не терпить ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні ЯНУКОВИЧ», і загроза перегляду Конституції, яку неодноразово вже намагалися «перекроїти під себе».

Водночас В.ЮЩЕНКО заявив, що не підтримує політику обох претендентів на найвищий пост, але завжди вітатиме будь-який вибір українського виборця, зроблений 7 лютого.

«І можливо саме головне, незалежно від того, який буде вибір 7 лютого, у будь-якої історії є вихід», - сказав він.

«Вихід один: сили, що ідуть до державного керма, повинні добре розуміти, свавілля в Україні більше не пройде, у влади повинна бути межа. І ця межа - наша позиція, здатність громадянина захищати свої права і досягнення свободи», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він закликав українців усвідомити свою громадянську відповідальність за виборів Президента. «Вільно обираючи антидемократичних лідерів, громадяни можуть позбавити себе і своїх дітей права голосу в майбутньому», - сказав він.

«Якщо втратимо демократію - втратимо Україну», - додав Президент, закликавши всі демократичні сили консолідуватися навколо відстоювання демократичних та національних цінностей.