Закон про Кабмін опублікують в ”Офіційному віснику України”

Закон про Кабінет Міністрів України буде опублікований у черговому номері «Офійційного вісника України», який видається Міністерством юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Якщо за вихідну позицію в дискусії, що вважати публікацією закону, брати указ Президента про порядок офіційної публікації, то закон має бути опублікований в одному з 4-х видань – «Офійційний вісник України», «Голос України», «Урядовий кур’єр» і «Вісник Верховної Ради», - сказав О.ЛАВРИНОВІЧ.

При цьому міністр юстиції уточнив, що «Офійційний вісник України» виходить один раз на тиждень і не слід чекати публікації закону завтра. (На сайті «Офійційного вісника України» наголошується, що видання виходить двічі на тиждень – щопонеділка і щоп`ятниці – УНІАН).

За словами О.ЛАВРИНОВІЧА, ситуація навколо набуття чинності закону про Кабінет Міністрів є класичною для складання підручників про всю технологічну процедуру прийняття законів в Україні.

«Раніше мало хто звертав увагу, як це відбувається, зараз закон про КМУ пройшов увесь технологічний ланцюжок до останньої крапки», - додав він.

Він також підкреслив, що закон про КМУ набуде чинності через 10 днів після його офіційної публікації.

О.ЛАВРИНОВІЧ також повідомив, що в Міністерство юстиції надійшов еталонний текст закону про Кабмін, підписаний головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ, на підставі чого Міністерство юстиції включило закон в Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.