Литвин пояснив, чому він ні під кого не лягає

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що результати другого туру виборів Президента України буде вирішено в Києві, не в регіонах, і при цьому серйозну роль зіграє думка міжнародних спостерігачів.

Про це В.ЛИТВИН заявив у інтерв`ю «Левому берегу».

Зокрема, у відповідь на питання, чи веде він переговори з кандидатами на пост Президента України, В.ЛИТВИН сказав: «Не веду я ні з ким ніяких переговорів. Нема про що поки. Лягти під «когось» просто – піднятися потім складно. Були просто розмови – що ні до чого не зобов`язують: і з ТИМОШЕНКО спілкувалися, і з ЯНУКОВИЧЕМ обмінювалися враженнями від першого туру. Я їм обом щиро сказав: вважаю, що їхні шанси на перемогу – 50 на 50».

За словами В.ЛИТВИНА, «вибір другого туру: не за принципом «подобається-не подобається», за принципом «свій-чужий». Результати буде вирішено в Києві, не в регіонах. Серйозну роль зіграє думка міжнародних спостерігачів. Якщо волевиявлення вони визнають демократичним, вільним, у того, хто програв, шансів «відігратися» не залишиться».

Як зазначив спікер «... сьогодні перевага дійсно на боці ЯНУКОВИЧА. Втім, все залежить від того, як спрацюють команди, і у кого більший запас фінансів».

За словами В.ЛИТВИНА, «не варто розслаблятися, передчасно. Пам`ятаю, в 1994-му КРАВЧУК говорив: «ось завершиться кампанія – зроблю те, підпишу це», спокійно відкладав низку справ. А в результаті Президентом став КУЧМА. Я, до речі, один із небагатьох, тоді це спрогнозував і навіть написав про це в одному з видань. Тому-то мене невдовзі в АП на роботу й запросили».

«Хочеш перемогти – повинен мати упевненість в перемозі. Інакше нічого не вийде, - переконаний голова ВР. - Так, Юлія Володимирівна зараз відчуває певний дискомфорт – «тисне» 10% різниці. Проте переконана: фортуна буде на її боці. ЯНУКОВИЧ про свої шанси – аналогічної думки».

На думку В.ЛИТВИНА, сьогодні кандидатам необхідно «явку стимулювати. На «базових» для кожного претендента територіях її до 80% «довести» можуть. Не забувайте: ТИМОШЕНКО перемогла в 16 областях, ЯНУКОВИЧ – в 9».