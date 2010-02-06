Партія регіонів пояснила, чому не дає БЮТу замінювати членів виборчкомів

Партія регіонів спростовує заяву БЮТ про те, що її представники "блокують" включення людей кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО до виборчих комісій у Донецькій області.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, «заяви БЮТ викликають щонайменше великий подив, оскільки всі комісії повністю, тобто стовідсотково, укомплектовані і сформовані ще до 1 лютого відповідно до закону».

«Усі комісії створені на паритетних засадах, і всі їхні члени працюють. Жодна особа не виявила бажання відмовитися від роботи в дільничних комісіях», - запевнили в ПР.

«Намагання довірених осіб в окремих округах поміняти членів дільничних комісій є абсолютно немотивовані, оскільки самі члени комісії не бажають замінюватись", а окрім того, ці документи оформлюються без заяв тих людей, які мають замінити тих, хто сьогодні вже працює», - заявили в Партії регіонів і додали, що «такі кроки по заміні осіб без згоди тих, хто вже працює у виборчій комісії, сьогодні вже не відповідають чинній редакції закону про вибори Президента».

«У даному випадку ми маємо ніщо інше, як дезінформацію, яка повинна вплинути на настрої тих, хто спостерігає за перебігом виборчого процесу в Україні і спрямована виключно на формування підґрунтя для виправдань того, що ми побачимо вже завтра. А саме - нищівну поразку БЮТ по всій Україні в усіх округах», - наголошується в заяві Партії регіонів.

«Ті кроки, до яких зараз вдаються наші опоненти, є лише намаганням поставити під сумнів результат виборів, який буде забезпечений волевиявленням громадян без жодних коригувань та спотворення», - заявила Партія регіонів.

Як повідомляв УНІАН, Центральний виборчий штаб Ю.ТИМОШЕНКО подав заяви у суди, а також повідомив ЦВК, ОБСЄ і міжнародних спостерігачів, що представники Партії регіонів блокують включення у склад виборчих комісій представників Ю.ТИМОШЕНКО.

Особливе занепокоєння бютівців викликала ситуація на Донеччині.