Львівщина визнає перемогу Януковича, але радить не чіпати мовне питання

Львівщина, яка проголосувала за Юлію Тимошенко, визнає результат виборів на користь Віктора Януковича. Але в регіоні можуть повстати через мовне питання, розмірковують експерти.

Результат у 86 відсотків голосів за Юлію Тимошенко і до 10 відсотків за Януковича був прогнозованим, каже політолог Олексій Антипович. Його більше насторожує високий відсоток тих, хто не підтримав жодного з кандидатів (4,15%), бо це – своєрідний протест.

У КВУ на Львівщині вважають, що процедура голосування загалом відбулася в рамках закону і на високому рівні, а порушення поодинокі. Загалом підстав для оскарження результатів голосування немає. Антипович прогнозує, що Тимошенко змушена буде поступитися місцем Януковичу, хоча його легітимності не визнаватиме.

Депутат від БЮТ Степан Купіль заявляє, що блок ще не вирішив, як чинитиме у разі перемоги Януковича, і чи буде судова тяганина, але запевнив, що «серцем захід і центр України не сприйме такий результат, хоча може змиритися», додав він.

Уже очевидним є те, що виборці Львівщини не відстоюватимуть результат на майдані, але «червоною шматою», яка може підняти галичан, є запровадження російської мови як другої державної, передбачає Антипович. «Захід це не сприйме, і можливі акції протесту, у зв’язку з проголошенням російської мови новообраним президентом».

Утім, експерт переконаний, що питання двомовності є радше передвиборною риторикою, і Віктор Янукович на це не піде, бо ризикуватиме посадою. У ймовірного новообраного президента дуже хитка позиція, пояснює політолог, і спротив на заході України йому не потрібний, бо це може завершитись протестами і відставкою. Тому мовне питання краще не чіпати, радить Антипович. А той факт, що кандидат Янукович говорив російською у своєму першому зверненні після оголошення результатів екзит-полу ще не є показовим, мабуть, йому так зручніше, коли є хвилювання, припустив Антипович.

Німецька хвиля