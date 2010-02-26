В УПЦ вважають Януковича гідним наступником Володимира-Хрестителя

Священний Синод Української Православної Церкви просить державної підтримки у справі захисту суспільної моралі і сподівається, що новий Президент України виконає місію консолідації українського суспільства «на основі традицій і християнських чеснот, взаємного прощення, допомоги й жертовного служіння ближньому».

Про це йдеться у зверненні голови Священного Синоду УПЦ Митрополита Володимира до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, текст якого переданий УНІАН.

«Знаємо Вас як людину віруючу і тому сподіваємося, що Ви будете гідним наступником справи святого рівноапостольного князя Володимира – Хрестителя Русі, святого благовірного князя Ярослава Мудрого – просвітителя і будівничого Святої Софії, гетьманів Петра Сагайдачного і Богдана Хмельницького – захисників Святого Православ’я та єдності нашого народу», - йдеться у зверненні.

Зокрема, Священний Синод УПЦ вважає необхідним введення основ християнської етики, православної культури і Закону Божого в усіх дошкільних та шкільних закладах та вузах України.

Також в УПЦ звертають увагу на українське військо, яке «потребує впровадження служби військових священиків задля того, щоб військовослужбовці виховувалися в дусі справжнього патріотизму і любові до Бога…».

Крім того, на думку членів Синоду УПЦ, сферою спільної опіки Держави і Церкви мають стати діти, позбавлені батьківської любові, й літні люди, які залишилися без підтримки – вони мають бути забезпечені матеріально й «відчути тепло молитви і добрих сердець християнських волонтерів і сестер милосердя».

Також у документі йдеться про пенітенціарну систему. На думку УПЦ, люди не мають лишатися без духовної опіки, яка може стати першим кроком до виправлення й повернення до повноцінного життя.

На думку УПЦ, Церква і Держава мають і надалі спільно працювати над збереженням історичних пам’яток. При цьому, в УПЦ не заперечують необхідності існування музеїв-заповідників, галерей, запасників та книгосховищ, але впевнені, що церковні цінності й пам’ятки, що були відібрані у віруючих богоборчою владою, мають бути повернуті у власність справжніх господарів.

В УПЦ сподіваються на продовження процесу повернення церковного майна, що сприятиме відродженню економічної діяльності церкви, йдеться у зверненні.

Водночас в УПЦ висловлюють сподівання на державну підтримку розвитку духовно-просвітницьких інформаційних проектів на телебаченні, радіо та інших ЗМІ «з метою духовного відродження та виховання наступних поколінь».

Зі свого боку в УПЦ обіцяють докладати зусиль щодо «зцілення ран розколу на тілі українського православ’я в дусі канонічного устрою церкви».

Засідання Священного Синоду відбулося сьогодні у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.