Чи хочуть українці бачити нові обличчя в політиці (опитування)

Майже 60% жителів міст України хочуть бачити нові обличчя в політиці. Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Роль і перспективи нових облич у українській політиці в післявиборчий період», яке було проведене Центром соціальних технологій «Соціополіс» на замовлення Агентства моделювання ситуацій.

Так, згідно з результатами дослідження, переданими УНІАН прес-службою АМС, для жителів великих і середніх міст України є досить актуальною необхідність появи нових облич в українській політиці та державній владі. 59,7% опитаних вважають, що поява нових облич в українській політиці та владі є життєво необхідною для подальшого розвитку країни. 18,5% респондентів вважають, що оновлення українського політикуму є важливим, але не вирішальним для розвитку України. 8,1% опитаних жителів великих і середніх міст вважають неактуальним оновлення української політичної еліти. 13,7% респондентів не змогли дати відповіді на вказане питання.

Отримані результати підтверджують тенденцію, що виявилась у ході президентських виборів, коли, незважаючи на масовану агітаційну кампанію двох основних кандидатів, значна частина виборців у першому турі проголосувала за нових молодих політичних діячів, відзначають соціологи.

Крім того, респондентам було запропоновано конкретизувати, кого саме на сучасному етапі вони вважають новими обличчями в українській політиці. І хоча більшість опитаних вважає за необхідне покращення українського політикуму за рахунок приходу молодих професіоналів, значна частина з них - 52,3% - не бачить нікого гідного на цю роль. Разом з тим, ряд політиків нового покоління отримало досить значну підтримку респондентів.

Зокрема, Сергій ТІГІПКО - 24,7%, Арсеній ЯЦЕНЮК - 14,2%, Анатолій ГРИЦЕНКО - 8,5%, Наталія КОРОЛЕВСЬКА - 6,3%, Олег ТЯГНИБОК - 4%, Нестор ШУФРИЧ - 2,2%, В’ячеслав КИРИЛЕНКО - 1,7%, Микола КАТЕРИНЧУК - 1,1%, Олександр ПАБАТ - 0,9%. Інші імена назвали 3,6% опитаних, обрали відповідь “Немає жодного” - 40,3%, “Важко відповісти” було 8,7% респондентів.

Коментуючи результати опитування, директор Центру соціальних технологій «Соціополіс» Сергій ПАНЧЕНКО відзначив, що «позиції С.ТІГІПКА та А.ЯЦЕНЮКА достатньо вагомі в суспільстві: їх вважають перспективними політиками нової хвилі, які можуть поліпшити ситуацію в країні 24,7 і 14,2% виборців відповідно. В той же час суспільство адекватно відреагувало і на активність нових, зокрема регіональних політиків, що засвітилися в президентській кампанії. Вагому підтримку серед опитаних мають сьогодні такі публічні політики як: А.ГРИЦЕНКО (більше 8%), Н.КОРОЛЕВСЬКА (більше 6%), О.ТЯГНИБОК (4%) і Н.ШУФРИЧ (2%)».

При цьому він відзначив, що запит на нових політиків не обмежується переліком кандидатів на пост Президента, які нещодавно провели так звану актуалізаційну кампанію. «Випадок з Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ – достатньо симптоматичний. Регіональний лідер після жорсткого протистояння на Донбасі (у найскладнішому з електоральної точки зору регіоні) почала сприйматися суспільством як політик всеукраїнського масштабу. Очевидно, що ця тенденція матиме розвиток. І ми в найближчому майбутньому побачимо ще не один приклад трансформації регіональних лідерів в політиків всеукраїнського масштабу», – сказав директор Центру «Соціополіс».

Разом з тим, більше 60% жителів України покладають надії на появу політиків нової хвилі, здатних втрутитися в боротьбу традиційних політичних важкоатлетів. «Як для країни, що тільки що пережила президентські вибори, такі показники – достатньо серйозні», – підкреслив С.ПАНЧЕНКО.

* * * Дослідження було проведене в період з 1 по 5 березня 2010 року серед населення великих і середніх міст України (від 50 тис. жителів) у віці 18 років і старше. Метод збирання інформації - телефонне опитування САТІ. Обсяг вибірки – 1600 респондентів. Вибірка – випадкова, рівнонаповнена по областях. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.