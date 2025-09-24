Індонезія готова направити 20 тисяч миротворців.

Індонезія готова взяти на себе частку відповідальності щодо захисту миру і направити миротворчі сили в Україну. Про це президент країни Прабово Субіанто заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, підкресливши, що для цього має бути дотримана важлива умова.

Так, за його словами, Індонезія готова направити миротворців в Україну під егідою Організації Об'єднаних Націй, коли відповідне рішення ухвалить ООН.

"Ми продовжимо служити там, де світу потрібні захисники. Не просто словами, а "чоботами на землі". Якщо і коли Рада безпеки ООН і ця Генасамблея вирішать, Індонезія готова спрямувати 20 тисяч або навіть більше наших синів і доньок, щоб установити мир в Україні, у Газі, у Судані, у Лівії, скрізь, де треба забезпечити мир", - наголосив президент країни.

Раніше посол Аргентини в РФ Енріке Ігнасіо Феррер Вієйра заявив, що його країна допускає можливість відправки своїх військових в Україну в ролі миротворчого контингенту. За його словами, Буенос-Айрес розгляне таку можливість, якщо отримає відповідний запит.

Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок допустила розгортання миротворчих сил ООН в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню в разі можливого перемир'я з Росією. Одако, за словами Бербок, для цього необхідно, щоб це підтримала більшість країн-членів ООН.

