Там заявили, що не можуть змінити реалії свого географічного розташування.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на слова президента США Дональда Трампа про те, що він здивований фактом закупівлі російських енергоносіїв деякими країнами Європи і збирається говорити про це зокрема з угорським прем’єром.

Свій коментар Сійярто опублікував на сторінці у Facebook.

"Ми підтримуємо зусилля президента США із досягнення миру усіма можливими способами. Проте ми не можемо змінити реалії нашого географічного розташування", - зазначив він.

Останні заяви Трампа

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп напередодні висловився про стан російської економіки: "Російська економіка зараз у жахливому стані. Вона руйнується. Україна дуже добре справляється із завданням зупинити цю величезну армію".

При цьому Трамп додав, що поговорить із премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо закупівель російських ресурсів Будапештом.

Він також заявив, що у Вашингтоні дуже поважають боротьбу, яку веде Україна. При цьому він вважає, що війна триватиме ще довго. Він додав, що для Росії війна проти України мала бути швидкою, але зараз досягнення Москви не виглядають видатними.

На запитання про те, чи він все ще довіряє Путіну, Трамп відповів, що повідомить за місяць. Президента США також запитали, чи буде Вашингтон надавати Україні гарантії безпеки, подібні гарантій ЄС. За словами Трампа, про це будуть говорити.

