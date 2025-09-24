У Центральноафриканській республіці зараз розміщені приблизно 1500 бойовиків ПВК "Вагнер".

Президент Центральноафриканської Республіки Фостен-Арканж Туадера виправдався за рішення про постійне розміщення російських найманців у країні, пояснивши, що вони допомагають забезпечити безпеку.

"Я посміхаюся, коли мене запитують, чому в моїй країні перебувають росіяни", - сказав Туадера в інтерв'ю Financial Times.

"Того дня, коли моя країна опинилася в біді, я шукав друзів, але прийшли лише деякі. Я дзвонив Франції та європейцям, але тільки Руанда і Росія сказали: "Ми можемо допомогти вам захистити вашу демократію і ваш народ", - сказав він, додавши, що Париж надав лише обмежену підтримку з повітря.

Туадера мав на увазі період нестабільності, пов'язаний із виборами 2020 року, коли російські та руандійські бійці допомагали придушувати наступ повстанців.

Після смерті ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина 2023 року Москва прагнула замінити цю групу "Африканським корпусом" - організацією-наступницею, що перебуває під жорсткішим контролем Міністерства оборони Росії. Однак, за словами аналітиків, "Вагнер" виявилося важко викорінити в Центральноафриканській Республіці, де у нього є значні комерційні інтереси.

ПВК Вагнер в Африці

У червні стало відомо, що російська приватна армія "ПВК Вагнер" йде з африканської країни Малі після 3,5 років присутності там. Відповідну заяву поширили пов'язані з угрупованням ресурси в соцмережах.

Однак основним місцем базування ПВК Вагнер в Африці завжди була Центрально-Африканська республіка, а не Малі. У ЦАР угруповання має, зокрема, економічні інтереси, оскільки місцевий диктатор віддав їм у "годування" кілька золотих копалень.

