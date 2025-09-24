Приватизація має допомогти в розвитку конкурентного ринку і сприяти підвищенню ефективності банківської системи.

Кабінет міністрів встановив терміни приватизації "Сенс Банку" та "Укргазбанку". Старт процедури заплановано на 2026 рік.

Про це йдеться в проєкті Програми діяльності Кабінету міністрів України. Документ №14069 уже зареєстрований у Верховній Раді, але ще має бути схвалений парламентом.

Згідно з Програмою, одна з головних цілей - зменшення частки держави в банківському секторі. Зазначається, що приватизація має допомогти в розбудові конкурентного ринку та сприяти підвищенню ефективності банківської системи України.

Першим кроком до підготовки "Сенс Банку" та "Укргазбанку" до приватизації стане постанова про затвердження порядку залучення радника з продажу акцій фінустанов, яку планують ухвалити ще цього року.

Такого радника оберуть на конкурсній основі, а його завданням стане супровід угоди на всіх етапах і оцінка активів банків. Так, питання із залученням радника мають вирішити до 31 жовтня 2026 року, після чого буде ухвалено рішення про початок продажу фінустанов.

Таким чином, старт приватизації банків припадає на другу половину 2026 року.

Продаж "Сенс Банку" та "Укргазбанку" - що відомо

У липні 2023 року НБУ ухвалив рішення про виведення з ринку "Сенс Банку" - колишнього "Альфа-Банку" та звернувся до уряду щодо його націоналізації.

При цьому Міністерство фінансів і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій "Сенс Банку". У результаті фінустанова перейшла у власність держави.

У серпні цього року уряд вирішив продати акції "Сенс Банку" та "Укргазбанку".

