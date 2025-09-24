Пеллегріні запевнив, що Словаччина хоче бути частиною цього проєкту.

Словаччина долучиться до європейського проєкту "Стіна дронів", заявив її президент Петер Пеллегріні. Про це пише Dennik N.

За його словами, після повернення зі США він хоче зустрітися з міністром оборони та начальником Генерального штабу Збройних сил, щоб розповісти їм про ці плани. Пеллегріні також наголосив, що Словаччина є повноправним членом Організації Північноатлантичного договору та активно бере участь у всіх консультаціях згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору.

"Наразі це ще лише початкова заява Європейської комісії про необхідність побудови такого механізму ("Стіни дронів", - ред.), тому я не хочу робити передчасних висновків. Його потрібно повністю захищати, незалежно від того, які країни беруть участь. Інакше це не має сенсу, оскільки виникають ризики безпеки для всієї території Альянсу", – додав він.

Президент висловив переконання, що міністр оборони та міністр закордонних справ, а також представники збройних сил зроблять усе можливе, щоб Словаччина була частиною цього проєкту.

"Стіна дронів": що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Брюссель після атаки російських безпілотників на Польщу ініціював проєкт "Стіна дронів", який передбачає захист східного кордону Євросоюзу. Однак там пообіцяли, що їхня "стіна дронів" захищатиме і Україну. "Це включає захист наших прифронтових країн та України від потенційних атак дронів", - запевнив речник Єврокомісії Тома Реньє.

На думку авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, "Стіна дронів", про яку говорить Європа, буде малоефективною, якщо не проходитиме по кордону річки Дніпро. Це, за його словами, це потрібно для того, щоб посиливши наші спроможності щодо лінії бойового зіткнення і сильніше тиснути на ворога. "Тобто треба казати вже про стратегічне рішення, а не про точкові спроби захистити себе в конкретних містах від ударів дронів", - сказав аналітик.

