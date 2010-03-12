Азаров назвав два пріоритети свого уряду

Основні економічні пріоритети нового уряду – реалістичний бюджет і посилення активності підприємств через зниження податкового тиску, заявив новий прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Необхідно створювати реалістичний збалансований бюджет. Потрібно урізати бюджетні витрати, окрім тих, які стосуються соціально незахищених груп населення. Ми вважаємо, що наповненню держбюджету сприятиме зниження податків, заохочення інноваційної й економічної активності. Тоді як політика підвищення податків, зокрема акцизних ставок, під час кризи є руйнівною», – цитує прем`єр-міністра газета «Сегодня».

Позицію М.АЗАРОВА підтримали й керівники профільних економічних комітетів Верховної Ради України від Партії регіонів. Зокрема, заступник голови Комітету ВР з питань бюджету Олександр ПЕКЛУШЕНКО вважає, що після проведення аудиту діяльності попереднього уряду новий Кабінет Міністрів зосередиться на питаннях підвищення купівельної спроможності громадян і стимулювання виробництва. «Перш за все, нам необхідно створити умови для споживчого оптимізму, - вважає О.ПЕКЛУШЕНКО. - Тільки зростання реального виробництва може щось змінити в економіці». При цьому він відзначив, що негативно ставиться «до латання бюджету за рахунок підняття акцизу на тютюнові й алкогольні вироби. Адже в умовах кризи будь-яке підвищення цін позначиться на стані наших виборців. Підвищення цін ніколи не було стимулом економічного зростання. Потрібні зовсім інші важелі, які будуть спрямовані на підвищення купівельної спроможності».

«Економічні пріоритети нового уряду заявлені у виборчій програмі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Ми відстоюватимемо зниження податкового тиску і зростання економічної активності. Ми не підвищуватимемо акцизів, як це робив уряд Юлії ТИМОШЕНКО. Необхідно якомога швидше приймати новий бюджет», – заявляє доктор економічних наук, голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Олексій ПЛОТНИКОВ.

У свою чергу, перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової і митної політики Микола КРУГЛОВ заявив: «Ми виступаємо за розширення бази оподаткування, але не за збільшення податкового пресу. Адже саме через зростання податків минулого року спостерігалося скорочення виробництва. Зокрема, підвищення податкового тиску на тютюнові вироби вилилося в збільшення сигаретної контрабанди з Росії і Молдови».