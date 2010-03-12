Хто головний у кримському парламенті?

Опоненти голови Верховної Ради Криму, представника Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА, яким він відмовив у проведенні позачергового засідання парламенту автономії для розгляду питання про його відставку, мають намір організувати депутатські збори.

«Довільно трактуючи регламент Верховної Ради Криму, цей посадовець (А.ГРИЦЕНКО) грубо порушує права депутатів», - говориться в переданому УНІАН повідомленні кримської організації партії «Союз», чиї представники серед ініціаторів відставки спікера.

Опоненти А.ГРИЦЕНКА пропонують провести збори 16 березня в залі пленарних засідань кримського парламенту.

«Представники фракцій «Союз», «Блок «За Януковича», «Крим», депутатської групи «Російська Єдність» і ряд незалежних депутатів відповідно до своїх повноважень скликають депутатські збори 16 березня», - говориться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня учасники засідання ради кримської організації Партії регіонів запропонували фракції «регіоналів» у парламенті автономії ініціювати проведення позачергового засідання для зміни спікера. На посаду нового голови парламенту вони рекомендували кандидатуру виконуючого обов`язки керівника кримської організації ПР Володимира КОНСТАНТИНОВА.

Цього тижня спікерові передали вимогу про скликання засідання, під яким підписалися 52 із 100 депутатів парламенту автономії.

Натомість А.ГРИЦЕНКО відмовив групі депутатів у скликанні засідання для розгляду питань про зміну спікера, звільнення з посад двох віце-спікерів і голів постійних комісій парламенту Криму.

А.ГРИЦЕНКО заявляє, що парламентарії не обгрунтували необхідність скликання засідання, а представлені проекти рішень про дострокове звільнення з посади голови ВР Криму і про дострокове звільнення з посад першого віце-спікера, віце-спікера і голів комісій підготовлено і внесено без дотримання положень статей 52, 59, 98 регламенту парламенту республіки.

"Відповідно до частини 2 статті 14 регламенту Верховної Ради Криму голові повинні бути представлені письмово вимоги депутатів з обгрунтуванням необхідності скликання позачергового пленарного засідання і проекти документів з питань, що пропонуються для розгляду. Згідно зі статтею 97 регламенту проекти нормативно-правових та інших актів вносяться на розгляд у суворій відповідності з регламентом", - говориться у розпорядженні кримського спікера.

А.ГРИЦЕНКО вирішив повернути групі депутатів вимогу про скликання засідання і проекти документів "як такі, що представлені з порушенням положень регламенту".