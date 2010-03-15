Янукович привітав з днем народження дружину президента Росії
19:23, 15 березня 2010Політика
2011 0
Повідомляє офіційний сайт
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав з днем народження дружину свого російського колеги Світлану МЕДВЕДЄВУ.
Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.
“Бажаю успіхів у Вашій благородній суспільній діяльності, щастя, любові, благополуччя, здійснення всіх бажань”, - йдеться у привітанні.
“Нехай Ваш дім буде зігрітий теплом рідних і друзів, весняними квітами та радістю”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.
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