Янукович привітав з днем народження дружину президента Росії

Повідомляє офіційний сайт

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав з днем народження дружину свого російського колеги Світлану МЕДВЕДЄВУ. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. “Бажаю успіхів у Вашій благородній суспільній діяльності, щастя, любові, благополуччя, здійснення всіх бажань”, - йдеться у привітанні. “Нехай Ваш дім буде зігрітий теплом рідних і друзів, весняними квітами та радістю”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

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