Наливайко не ставить крапку у своїх стосунках з Держтелерадіо

Президент і прем`єр повинні мати перед собою чистий аркуш паперу, щоб сформувати свою власну команду. Так в інтерв’ю «Телекритиці» сформулював причину своєї відставкиколишній в. о. голови Держкомтелерадіо Олег НАЛИВАЙКО.

Кандидатуру свого наступника Олександра Курдіновичавін називає найкращою з тих, що були на слуху: "Він знає систему, виважений, досвідчений".

На запитання щодо подальших планів НАЛИВАЙКО відповів: "Планую повернутися в медіабізнес. Думаю, що найближчим часом зможу поділитися конкретною інформацією. А взагалі, я звик виконувати свої плани й обіцянки, тому крапку в моїх відносинах із розбудовою Держтелерадіо ставити зарано".