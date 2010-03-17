Наливайко не ставить крапку у своїх стосунках з Держтелерадіо
15:52, 17 березня 2010Політика
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Екс в.о. голови - про причини відставки
Президент і прем`єр повинні мати перед собою чистий аркуш паперу, щоб сформувати свою власну команду. Так в інтерв’ю «Телекритиці» сформулював причину своєї відставкиколишній в. о. голови Держкомтелерадіо Олег НАЛИВАЙКО.
Кандидатуру свого наступника Олександра Курдіновичавін називає найкращою з тих, що були на слуху: "Він знає систему, виважений, досвідчений".
На запитання щодо подальших планів НАЛИВАЙКО відповів: "Планую повернутися в медіабізнес. Думаю, що найближчим часом зможу поділитися конкретною інформацією. А взагалі, я звик виконувати свої плани й обіцянки, тому крапку в моїх відносинах із розбудовою Держтелерадіо ставити зарано".
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