Ахметов звів політику до футболу

Народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ підкреслює, що Партія регіонів і БЮТ можуть об`єднуватися виключно ситуативно при голосуванні у Верховній Раді, в тому числі й щодо закону про опозицію, а про об`єднання партій мови бути не може.

Таким чином Р.АХМЕТОВ через свого прес-секретаря пояснив агентству УНІАН, що він мав на увазі, говорячи вчора про об`єднання БЮТ і Партії регіонів. (Нагадаємо, вчора Р.АХМЕТОВ, перебуваючи в Донецьку, заявив, що відмінно сприймає об`єднання Партії регіонів із БЮТ і вважає, що це виведе країну на якісно новий рівень).

За словами Р.АХМЕТОВА, "ні про яке об`єднання партій або вступ БЮТ в антикризову коаліцію мова не йде. Я говорив про ситуативний союз”.

Як зазначив Р.АХМЕТОВ, для того, щоб прийняти якісний закон про опозицію, “ми готові співпрацювати з БЮТ. Звичайно, ми могли б прийняти цей закон і без БЮТ, у нас достатньо голосів. Але, напевно, це було б неправильно - все-таки ця партія сьогодні в опозиції”.

Ситуацію в політиці Р.АХМЕТОВ проілюстрував на прикладі футболу. За його словами, “у футболі ми хочемо сильного, чесного й конкурентоздатного чемпіонату. Тоді наші команди ростимуть і гідно виступатимуть у Європі. У футболі є правила гри, мені вони можуть подобатися або не подобатися, я можу лаяти суддю, лаяти того, хто ці правила придумав, але я все одно підкорятимуся правилам гри”.

«Я переконаний, що це вірно й для нашої політики, - зазначив Р.АХМЕТОВ. - По-перше, необхідно встановити правила, по-друге, потрібно навчитися грати за правилами. Тоді ми одержимо сильну, чесну, конкурентоздатну політику й політиків". При цьому Р.АХМЕТОВ підкреслив - необхідно враховувати, що “ми зараз створюємо правила всерйоз і надовго”.

Довідка УНІАН. 30 січня ц.р. лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила про відсутність домовленостей між фракцією БЮТ і антикризовою коаліцією щодо остаточного ухвалення закону про опозицію.

За її словами, домовленості стосувалися тільки розгляду законопроекту в першому читанні. «Далі при розгляді в другому читанні і його остаточному ухваленні ми рухатимемося шляхом удосконалення закону», - додала вона.

Нагадаємо, що 12 січня ц.р. Верховна Рада подолала вето Президента на Закон “Про Кабінет міністрів України”, не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. “За” проголосували 366 із 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів за подолання вето проголосувало 186 депутатів, із БЮТ – 121.

Того ж дня Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також прийняла в першому читанні закон про опозицію. Законопроект про опозицію було прийнято за ініціативою фракції БЮТ й підтримано представниками антикризової коаліції.