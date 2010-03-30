ЗМІ: розслідування загибелі Чорновола призупинили

Розслідування обставин загибелі українського громадського діяча, політика, засновника Народного Руху України В’ячеслава Чорновола фактично припинено.

Про пише газета “Сегодня” (№ 70, 30 березня).

Як повідомляє видання, у неофіційній бесіді слідчий з особливо важливих справ, який залучався до роботи слідчо-оперативної групи у справі В.Чорновола, поінформував, що розслідування справи про загибель засновника Руху фактично припинено. І нібито причиною тому стали численні огріхи, допущені на початковій стадії - першими слідчими, оперативниками, експертами, залученими до первинних дій: огляду місця події, збирання речових доказів, документування свідчень, допитів свідків та інших надзвичайно важливим нюансів.

«У матеріалах справи величезне нагромадження суперечностей, нестиковок, неточностей, підтасовувань. Незнайомі з КПК і ті просто за голову схопилися б. І зараз людям ЩОТКІНА (Віталій ЩОТКІН – заступник генерального прокурора України - УНІАН) доводиться вибирати, як діяти, - закрити очі і рухатися тим самим шляхом, що ГОЛОМША і його попередники, або все починати з нуля. Обидва шляхи ведуть у безвихідь. Свій свого не підставить - це перше. ГОЛОМША (Микола ГОЛОМША – заступник генерального прокурора України - УНІАН) жодного разу нічого вартого уваги не сказав про те, що зроблено, і так само робитиме його наступник. Заступники МЕДВЕДЬКА бояться журналістів, їх запитань, тому простіше мовчати. А стартувати з чистого листу теж не вийде, оскільки доведеться давати звіт, чим займалося слідство понад 10 років - друге. Тому роботу заморожено. Очікують на команду від Віктора ЯНУКОВИЧА, який міг би спитати з Олександра МЕДВЕДЬКА: «А де, власне, результати вашої роботи, пане генпрокурор?» Але генеральному залишилося до закінчення терміну півроку - він хоче спокійно допрацювати і тихо піти зі сцени. Тому найближчими місяцями справа Чорновола навряд зсунеться з точки замерзання. У нас жартують, що оптимальним виходом з ситуації, що склалася, була б... пожежа у слідчому управлінні, на яку можна все списати і, як страшний сон, забути цю тяганину», - сказало джерело.

Тим часом три місяці тому генпрокурор О.МЕДВЕДЬКО заявив про проведення ексгумації тіла Євгена Павлова - водія і помічника-консультанта В.Чорновола.

«Ми провели ексгумацію і зараз чекаємо на закінчення комплексної судово-криміналістичної експертизи останків», - сказав генпрокурор. Він додав, що слідчі все ще допитують свідків і відпрацьовують дві версії - загибель В.Чорновола і Є.Павлова в результаті ДТП або інсценування аварії з метою вбивства лідера Народного Руху.

Як сказав у свою чергу виданню В.ЩОТКІН, «після проведення ексгумації Павлова було призначено судово-медичну експертизу. Її результати мали бути готові 15 березня, однак через хворобу експерта їх поки немає. Чекаємо до початку квітня. Щодо Чорноволу - його син народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ ще не дав згоди на проведення ексгумації. Дозволить - одразу призначимо додаткову комісійну судово-медичну експертизу і щодо В’ячеслава Максимовича».

Крім того, поінформував В.ЩОТКІН, проводиться судово-технічна експертиза на предмет визначення механізму пошкоджень керуванням автомобіля «Тойота» і можливе завдання тілесних пошкоджень на голові водія Є.Павлова.

«Раніше ми давали масу початкових технічних даних, у тому числі і за наслідками огляду місця події, відтворення обставин. У фахівців досить матеріалів, щоб все вивчити і визначити точну причину пошкоджень. Необхідності к додаткових дослідженнях немає. Пошкодження, що призвели до смерті Павлова і Чорновола, ідентичні, але висновки дадуть експерти. Більше нічого нового у слідства немає. Зміна керівника слідчо-оперативної групи пояснюється тим, що попередній товариш пішов на підвищення... Робота ведеться згідно з планом, терміни виконання контролюються. Що дадуть нові експертизи, важко сказати», - сказав В.ЩОТКІН.

Водночас колишній прес-секретар В.Чорновола Дмитро ПОНАМАРЧУК відзначив, що після того, як Генпрокуратура повністю реабілітувала Євгена Павлова, визначивши, що у ДТП немає його вини, розглядається тільки одна версія трагедії - вбивство.

«Якщо наш водій не причетний до ДТП, що доведено слідчими діями, значить, це навмисне чи ненавмисне вбивство. А щоб визначити, чи був намір, треба підняти кримінальну справу 1999 року і з`ясувати, хто ж вів слідство тільки в одному напрямі, якщо його за 11 років не доведено до логічного закінчення. Моя особиста думка - потрібно допитати тих слідчих, які починали цю справу, і притягати їх до відповідальності. Що, їм не вистачало досвіду? Технічних можливостей? На них чинили тиск? Хто? Може, їх примушували вести справу тільки в одному руслі - що сталося ДТП? Хто примушував? Роки йдуть. А ще через 11 років справу припинять за давністю події», - вважає Д.ПОНАМАРЧУК.

Він згодний, що огляд місця події було проведено дуже поверхнево, багато доказів зникли, а сліди просто затоптали.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.