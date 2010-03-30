Хто з опозиції не голосував за відставку Табачника (прізвища)

Верховна Рада сьогодні провалила проект постанови «Про звільнення з посади міністра освіти і науки Дмитра Табачника». Постанова назбирала лише 202 голоси з 424 нардепів, зареєстрованих у сесійній залі парламенту.

За даними офіційного сайту ВР, відставку Табачника не підтримав бютівець Олексій Логвиненко. Й до сесійної зали взагалі не з’явилися 8 штиків Тимошенко: Віталій Барвіненко, Валентин Зубов, Геннадій Задирко, Володимир Каплієнко, Віталій Курило, Юрій Поунєєв, Ігор Савченко та Олег Черпіцький.

Серед нунсівців мав змогу висловитися за відставку Табачника, але не зробив цього Олександр Доній. Не прийшли до зали ВР аж 15 людей: Юрій Бут, Валерій Борисов, Сергій Василенко, Станіслав Довгий, Давид Жванія, Юрій Ключковський, Геннадій Москаль, Олександр Омельченко, Ігор Палиця, Іван Плющ, Володимир Поляченко, Олександр Третьяков, Сергій Харовський, Віктор Шемчук.

З фракцій ПР, КПУ та Блока Литвина “повалення” Табачника не підтримав жоден нардеп.