Президент читає газети і перевіряє їхню інформацію

Секретаріат Президента України перевірить інформацію “Известий” про засновників “РосУкрЕнерго”.

Про це йдеться в заяві прес-служби з приводу публікації “Известий” про те, що 50% “РосУкрЕнерго” контролюють українські бізнесмени Дмитро ФІРТАШ та Іван ФУРСІН.

У заяві зазначається, що “Секретаріат Президента України доповідає главі держави всю достовірну інформацію, яка стосується компанії “РосУкрЕнерго”.

“26 квітня увагу прес-служби Президента привернула публікація видання “Известия” про нібито причетність громадян України до компанії “РосУкрЕнерго” з посиланням на звіт міжнародної аудиторської компанії Прайс ВотерХаус Куперс. У зв’язку із появою цієї публікації Секретаріат Президента використовує правові шляхи для отримання офіційних документів, на які посилається газета”, - зазначається в заяві прес-служби.

При цьому прес-служба Президента України нагадує, що раніше глава держави дав доручення правоохоронним органам вивчити всю інформацію щодо засновників та акціонерів компанії “РосУкрЕнерго”. Президент України Віктор ЮЩЕНКО також неодноразово наголошував, що серед власників чи акціонерів компанії немає українських державних установ чи чиновників, підкреслює прес-служба Президента України.