Тимошенко про «Паралельні світи Миколи Азарова»

У команді лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО вважають, що ліквідація місцевих представництв Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва зруйнує систему захисту прав малого бізнесу.

Про це йдеться у статті “Паралельні світи Миколи Азарова”, розміщеній на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

“Практично кожен день країна чує бадьорі реляції нової влади про боротьбу із корупцією та спрощення дозвільних процедур. Але ці переможні запевнення були і залишаються справжнісіньким піаром, порожніми гаслами. Насправді ніхто з корупцією боротись і не збирався, більш того, уряд АЗАРОВА із шаленою швидкістю повертає всі накатані корупційні схеми, що дозволяють посадовцям наповнювати особисті гаманці за рахунок малого та середнього бізнесу”, - йдеться у статті.

Нагадується, що на початку березня 2010 року Кабінет міністрів Ю.ТИМОШЕНКО, всупереч шаленому тиску з боку чиновників Міністерства транспорту та зв’язку, прийняв розпорядження "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом", розроблене Держкомпідприємництвом під керівництвом Олександри КУЖЕЛЬ та Радою підприємців. “Розпорядження передбачало ліквідацію комерційного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" - корупційного монстру, від свавілля і безмежних поборів якого впродовж чотирьох років потерпали всі автоперевізники України”, - сказано у статті.

“На бік закону та на захист прав підприємців-автоперевізників стали правоохоронні структури: органи прокуратури визнали протизаконність делегування функцій держави комерційному підприємству, і рішенням Київського окружного адміністративного суду було скасовано устав ДП "СМАП" у редакції 2005-2009 років, що надавав СМАПу надзвичайно широкі повноваження, зокрема, організацію контролю на державному кордоні України, виконання міжурядових угод, оформлення, облік та контроль дозвільних документів на здійснення міжнародних автоперевезень. Зверніть увагу: за задумом чиновників-корупціонерів комерційне підприємство і видавало дозволи, і одночасно контролювало їх видачу”, - зазначається у статті.

“Після прийняття рішення уряду Ю.ТИМОШЕНКО про переведення Служби міжнародних автомобільних перевезень у підпорядкування державі водії зітхнули з полегшенням, але їх радість була недовгою. Менш ніж за місяць нова влада скасувала рішення попереднього уряду та знову повернула корупційній структурі право монопольного безконтрольного володарювання над підприємцями, які займаються міжнародними автоперевезеннями”, - заявляють у команді Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за даними авторів статті, уряд М.АЗАРОВА планує ліквідувати територіальні представництва Держкомпідприємництва – єдині органи, що захищали малий та середній бізнес від свавілля чиновників на місцях.

“Таке рішення мотивується необхідністю заощадження коштів держави. Насправді, ліквідація представництв комітету призведе до руйнування системи захисту прав малого та середнього бізнесу. Вочевидь, саме знищення державної політики у сфері підприємництва в регіонах і є кінцевою метою уряду, а не наповнення бюджету”, - йдеться у статті.

Водночас у команді екс-прем’єра нагадують, що під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО Кабінет міністрів прийняв більш ніж 130 рішень, спрямованих на підтримку і розвиток підприємництва за ініціативи Держкомпідприємництва та Ради підприємців при Кабміні. Окрім переведення СМАП у підпорядкування державі, на боротьбу із корупцією спрямовано, зокрема, і низку розпоряджень щодо упорядкування надання адміністративних та державних послуг, що надаються громадянам України. “Якщо б нова влада насправді мала на меті боротьбу із корупцією, то зобов’язала б кожне міністерство виконати ці нормативно-правові акти. Найпростіші розрахунки доводять, що це реально наповнило би бюджет держави у тисячі разів більше, ніж ліквідація представництв Держкомпідприємництва”, - вважають у команді Ю.ТИМОШЕНКО.

“Уряд Миколи АЗАРОВА існує нібито у двох паралельних вимірах: в одному – вимірі галасливих, але пустих заяв для ЗМІ та виборців, і в іншому, в реальному режимі – вимірі прийняття корупційних рішень, спрямованих на отримання особистих прибутків декількома особами. А справжній боротьбі із корупцією у цих вимірах міста не знайдеться, тому підприємцям доведеться зачекати. До наступних виборів”, - переконані автори статті.