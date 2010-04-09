На імітаційну демократію по-путінськи ПР не вистачить грошей та розуму?

Політологи вважають, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ намагається узурпувати владу, але він не зможе установити в державі керовану демократію.

Про це вони заявили у коментарях сайту “Політична думка”

В експертів запитали: ”Які ризики і небезпеки криються в установленні адміністративного контролю всієї вертикалі влади Партією регіонів? Чи не є це проявом впровадження авторитарного режиму, як це є у більшості постсовєтських країн?”.

Так, політолог Ігор ЖДАНОВ вважає, що В.ЯНУКОВИЧУ вдалось підпорядкувати собі всю вертикаль влади.

“Якщо аналізувати події, що відбувалися після інавгурації ЯНУКОВИЧА, то за цей час дійсно була створена вертикаль влади під ЯНУКОВИЧА - уряд АЗАРОВА, який не є урядом АЗАРОВА, а урядом ЯНУКОВИЧА, призначені майже всі губернатори – представники Партії регіонів, які особисто підпорядковані ЯНУКОВИЧУ. Також створена парламентська більшість, яка підпорядкована Президенту. Фактично ЯНУКОВИЧ зараз організував собі більші повноваження, ніж мав КУЧМА. У нього є більшість у Раді, чого не мав КУЧМА, є свій уряд, є свої підконтрольні губернатори і таке інше. Країна непомітно перейшла від парламентсько-президентської форми правління до президентської”, - зазначив І.ЖДАНОВ.

На його думку, у цьому зв`язку можна справді говорити про узурпацію, монополізацію влади однією особою. “З огляду на відсутність інструментів контролю влади у опозиції, є ризики, що поступово буде узурпована абсолютно вся влада однією партією і згортатимуться демократичні досягнення”, - зауважив І.ЖДАНОВ.

У свою чергу, політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що ризиків установлення авторитарного режиму в Україні немає.

“Є вірогідність установлення імітаційної, фасадної демократії путінсько-російського зразка. Але для того, аби така система була, потрібно, аби ця імітаційність була витонченою, аби вона спиралася на цілий комплекс ресурсів, - не лише силовий, адміністративний, а й на інформаційний, медійний, інтелектуальний і головне - спиралася на серйозне економічне, сировинне, фінансове підґрунтя”, - сказав експерт.

Водночас він вважає, що у “регіоналів” для побудови такої системи немає “ані грошей, ані розуму, ані розуміння”. “Є лише бажання створити щось на кшталт Донеччини 90-х років, або перенести ідеї ПІСУАРА 2004 р. на 2010 рік. Але оскільки у них бракує фаху, інтелекту і коштів, аби впровадити режим керованої демократії, то їх чекає нова хвиля демократичної революції знизу. Такими незграбними діями “регіонали” підштовхнуть людей до спротиву, до протесту проти того, що нині відбувається в країні. Думаю, вони недовго втримаються при владі, оскільки не мають ані ідеї, ані розуму, ані ресурсів”, - підкреслив В.КАРАСЬОВ.

Політолог Володимир ФЕСЕНКО також вважає, що в Україні існує загроза встановлення форми правління під назвою “керована демократія”.

“Тенденції, які ми зараз бачимо, можуть створити загрози спочатку концентрації влади в руках однієї людини, а потім можуть виникнути спокуси запровадження так званої керованої демократії. Тобто, замість багатопартійної, конкурентної демократії, буде саме демократія керована зі своєю ручною керованою опозицією. Багатопартійність може стати формальною. Тобто, буде одна головна партія, а решта - молодші партнери, як це зараз є в коаліції ЯНУКОВИЧА”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

На його думку, такий ризик може постати перед Україною невдовзі. “Аби цього не сталося, опозиція з громадськими організаціями мають активно цьому протистояти. Однією із запорук збереження демократії і недопущення узурпації влади є якраз наявність сильної і потужної опозиції. Не менш важливим чинником в недопущенні цього має стати потужний бізнес. Думаю, що всім українським олігархам треба пам`ятати про долю російських бізнесменів - БЕРЕЗОВСЬКОГО і особливо ХОДОРКОВСЬКОГО”, - підсумував В.ФЕСЕНКО.

На думку політолога Тараса БЕРЕЗОВЦЯ, ніхто з аналітиків зараз не сумнівається, що команда В.ЯНУКОВИЧА повертається до адміністративного методу керування країною, як це було за колишнього Президента Леоніда КУЧМИ, і намагається навіть удосконалити цю систему, зробити її більш жорсткою.

“Проте приклад Росії, де діє авторитарна модель державного правління, показує, що сильний режим не завжди ефективний і що “сильний” не є синонімом “успішний”. На підставі перших кроків видно, як відбувається узурпація влади від центральної до місцевої представниками не просто однієї політичної сили, а ще й вихідцями з однієї області. З огляду на це, говорити про ефективність такої владної команди не доводиться. Це видно і за наслідками роботи прем`єра АЗАРОВА на зовнішньому ринку - провальні газові переговори з Росією, з МВФ і т.д. Нова владна команда продемонструвала, що неспроможна ефективно управляти країною. У цьому головна небезпека”, - переконаний Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

У свою чергу, політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що в Україні є ознаки авторитаризму.

“Зараз є ознаки авторитаризму. ЯНУКОВИЧ не розуміє, що час не грає на користь України. Якщо Захід визнав ЯНУКОВИЧА Президентом, то це зовсім не означає, що Захід сприйме авторитаризм в Україні. Тоді йому доведеться за все відповісти”, - переконаний В.НЕБОЖЕНКО.

За його словами, “основний план донецьких політиків було сформувати “донецьку” виконавчу вертикаль, чи “донецьку” опричнину, яка б регулювала діяльність життя країни від надто тонких культурологічних функцій і завершуючи грубими фінансовими потоками...”.

“З одного боку, донецькі з`явилися буквально у всіх сферах життя політики країни, з іншого боку - їм не вдалося на ключові пости розставити найбільш важливих своїх політиків. Це пов`язано з тим, що крім донецьких, які є традиційними споживачами газу на своїх фабриках і заводах, там ще є спекулянти газу, які через “РосУкрЕнерго” зацікавлені у подорожчанні газу. І це фундаментальний політекономічний конфлікт, як би сказав Маркс, між спекулянтами, які зацікавлені у тому, аби Україна дорого платила Росії за газ, і між споживачами газу. Наразі виграли ті “напівдонецькі”, які пов`язані з “РосУкрЕнерго”, котрі й захопили найбільш солодкі пости. В цій ситуації вся тяжкість критики лягає на ЯНУКОВИЧА, що він донецьких розставляє по всій країні і не дає дихати іншим фінансово-промисловим групам і регіональним політикам”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

З іншого боку, на його думку, “донецьким не вдалося провести жорстку вертикаль від Президента до останнього міліціонера і глав райадміністрацій. Надто багато людей брало участь у боротьбі ЯНУКОВИЧА за владу, і тому він мусить віддавати борги”.

За словами політолога, якщо “донецьким вдасться вправитися з єдиною виконавчою вертикаллю і підпорядкувати собі і силовиків, і Конституційний Суд, і місцеві органи влади, і все що поруч з владою, доведеться дати відповідь на питання – заради чого це все? Якщо у них є якась благородна мета, як вони розповідають, то у них немає ані часу, ані бажання знайти цю благородну мету і врешті здібностей, аби її реалізувати”.

Таким чином, на переконання В.НЕБОЖЕНКА, Україна має дві проблеми – “серед донецьких є маса політиків, які захоплюють владу з дозволу ЯНУКОВИЧА, але не представляють при цьому єдину донецьку вертикаль. З іншого боку, колосальна концентрація влади донецькими не забезпечена серйозною загальнонаціональною метою. І це проблема передовсім тих, хто захопив цю владу. Це, безумовно, буде сильно відбиватися на політичному майбутньому країни”.

Він також вважає, що Партія регіонів є носієм руйнівних тенденцій у державній кадровій політиці. На думку експерта, принцип непрофесійності закладається як тіньова непублічна реформа, яка стосується культури, ЗМІ, силовиків і таке інше.