Поляки для прощання з загиблим Президентом стоять у черзі по 8-10 годин

Тисячі поляків та іноземців годинами стоять у черзі, аби віддати шану трагічно загиблому минулої суботи Президенту Польщі Леху Качинському та його дружині Марії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, черга до Канцелярії Президента, де з учорашнього дня поляки можуть попрощатися з президентським подружжям, тягнеться у кілька рядів на кілька сотень метрів, починаючись біля Королівського замку на Старому місті польської столиці.

Людям, аби віддати останню шану Президенту та його дружині, доводиться чекати по 8-10 годин.

Навпроти канцелярії Президента Польщі розміщено телебім, на якому видно Каплицю президентської канцелярії, де знаходяться труни з тілами Л.Качинського та його дружини і де прощаються з ними поляки.

За даними польських медіа, віддають шану президентській парі також іноземці, зокрема, представники дипломатичних місій.

Серед високопосадовців з президентською парою вже попрощалися глава польського уряду Дональд ТУСК, делегація Сейму та Сенату, колишній глава Польської держави Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ та перший прем’єр пост-комуністичної Польщі Тадеуш МАЗОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Леха і Марію Качинських, які трагічно загинули 10 квітня в авіакатастрофі під Смоленськом, планують поховати найближчої неділі, 18 квітня, на території королівського замку Вавель у Кракові.