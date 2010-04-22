Луганська влада зробила Королевській хорошу послугу?

Політтехнолог, директор GMT group Анатолій ЛУЦЕНКО відзначає, що бізнес, який займається зовнішньою рекламою, достатньо уразливий для тиску з боку місцевої влади. Таку думку А.ЛУЦЕНКО висловив, коментуючи зняття в Луганській області сітілайтів тижневика «Коментарі:» з анонсом інтерв`ю народного депутата України від БЮТ Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Як повідомили УНІАН у GMT group, за словами А.ЛУЦЕНКА, «нова команда, яка вже продемонструвала вміння досить швидко організовувати владну вертикаль, на місцевому рівні виявляє багато кроків, які нагадують поведінку «слона в посудній лавці». Думаю, це пояснюється тим, що в таких жорстких корпоративних системах представники влади на місцях часто стараються «вислужиться перед начальством», а в результаті - його дискредитують».

Як зазначив політтехнолог, «прикладом такої «неадекватної» поведінки місцевої влади може служити недавнє зняття на Луганщині сітілайтів з рекламою тижневика «Коментарі:», на обкладинці якого було анонсовано інтерв`ю з Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ на економічну тематику. Причому, сітілайти «Коментарів» вже були предметом подібного ставлення до себе. Цим, якщо мені не підводить пам`ять, нещодавно займалася і «молода команда» Київського мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».

Директор GMT group вважає, що «подібного роду «активність» місцевої влади обумовлена, зокрема, і підготовкою до місцевих виборів. Адже рекламний ресурс, як показала президентська кампанія, є якщо й не визначальним, то дуже важливим. Взагалі бізнес, що займається зовнішньою рекламою, досить уразливий для тиску саме з боку місцевої влади. Оскільки «дозвільна складова» в його структурі є визначальною», - сказав А.ЛУЦЕНКО.

«Підсумовуючи «луганський інцидент» з сітілайтами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, хочу сказати, що, як правило, подібні нісенітні дії влади в іміджевому плані підіграють тому, проти кого вони спрямовані. В даному випадку - пані КОРОЛЕВСЬКІЙ. Створюється додатковий резонанс: «Знімають - значить, бояться», - усереднена думка обивателя. Хотілося б нагадати, що свого часу «спилювання» біл-бордів кампанії Віктора ЮЩЕНКА 2004 року в електоральному плані приносило значно більше дивідендів, чим тоді, коли сюжет провисів у штатному режимі», - зазначив політтехнолог.