Місцевий туристичний бізнес побоюється, що в майбутньому ситуація тільки погіршиться.

До кінця літа 2025 року туристична індустрія Туреччини підраховує збитки, передусім через масштабні лісові пожежі, які знищують величезні території країни, включно з узбережжями Середземного та Егейського морів.

Однак, як пише The Economist, пожежі – це лише чергове нещастя, що спіткало країну: 2020 року пандемія COVID-19 і жорсткі обмеження на поїздки призвели до скорочення кількості туристів на 90%. Цього року в Егейському морі також сталися сотні підземних поштовхів, що викликало побоювання щодо по-справжньому сильного землетрусу в майбутньому. На додачу до всього, інфляція в Туреччині, яка в липні становила 33,5% у річному обчисленні, підриває репутацію країни як бюджетного місця для відпочинку.

Туристи, як місцеві, так і іноземні, дедалі частіше обирають курорти "все включено", які встановлюють ціни за кілька місяців наперед і працюють із туроператорами, заощаджуючи на масштабі, на відміну від невеликих готелів і апартаментів із власною кухнею, які тепер особливо сильно відчувають відтік туристів.

Відео дня

"Навіть ті, хто приїжджав на тривалий термін і традиційно зупинявся в апартаментах із власною кухнею, тепер обирають курорти із системою "все включено", – зазначив мер курортного міста Мармарис Седат Кірт.

Видання зазначає, що в цьому плані Туреччина має перевагу: модель all inclusive лежить в основі туризму, що ґрунтується на сонці, морі та піску, який становить значну частину її туристичної індустрії. Однак система "все включено" – це погана новина для рестораторів, незалежних гідів і власників магазинів, а також невеликих готельєрів, які працюють незалежно від великих туроператорів і змушені тримати низькі ціни, щоб залишатися конкурентоспроможними. Хоча курс ліри падає, що робить обмінний курс більш привабливим на папері, на ділі інфляція переважує цей ефект.

"Ціни за межами готелів стрімко зросли. Я помітив, що гості проводять більше часу в готелі, ніж за його межами", – розповів власник одного з готелів у Мармарисі Мустафа Делівелі.

Навіть Анталья, найбільший центр готелів "все включено" в Туреччині, на яку торік припало понад чверть усіх прибуттів туристів до країни, відчула спад. Кількість туристів там уже скоротилася на 30% у першому кварталі 2025 року порівняно з попереднім роком, причому найбільше скоротилася кількість іноземних туристів. Тим часом турки, які страждають від затяжної кризи вартості життя, рідше вирушають у відпустку всередині країни і в деяких випадках вважають за краще вирушати на Егейські острови Греції, які минулого року відкрили для них програму віз після прибуття – і там гості з Туреччини зрозуміли, що ціни в єврозоні нижчі, ніж у них удома.

Тим часом, у Мармарисі заповнюваність готелів у червні коливалася від 60% до 80%, а до кінця сезону готелям доведеться покладатися на бронювання в останню хвилину.

Кірт також стурбований довгостроковими перспективами: якщо поточні кліматичні тенденції збережуться, Середземномор'я незабаром може стати занадто спекотним і навіть небезпечним для літнього відпочинку.

За його словами, Мармарис та інші прибережні курортні регіони, всі з яких контролюються головною опозиційною партією на місцевому рівні, також не отримують достатньої рекламної та фінансової підтримки від центрального уряду.

Зараз Мармарис зосереджений на позасезонних заходах, щоб спробувати залучити цілорічний туризм, включно з організацією вітрильних регат, фестивалю морепродуктів і навіть місцевою версією баварського Октоберфесту.

Падіння туризму в Туреччині

Як раніше повідомляв УНІАН, протягом багатьох років Туреччина сприймалася багатьма європейськими туристами як бюджетна альтернатива курортам Греції, Іспанії або Італії.

Однак цього року дедалі частіше можна було побачити скарги туристів у соцмережах, що ціни на відпочинок у Туреччині зростають надто швидко, а тому багато хто відмовляється від поїздок туди.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.