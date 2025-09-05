Однак, США все ще не розглядає відправлення своїх військових до України.

У випадку укладання мирної угоди між Росією та Україною, США готові взяти на себе провідну роль з моніторингу великої буферної зони на території України в якості захисту країни від Росії, пише NBC News, посилаючись на чотирьох осіб, обізнаних з планом, який обговорюють військові представники союзників України, зокрема США.

Видання пояснює, що буферна зона буде великою демілітаризованою територією всередині України що розділятиме російську та українську території. Проте, як зазначається, її межі поки що не визначені.

За даними видання, частково завдяки своїм технологічним можливостям, США візьмуть на себе керівництво спостереженням за буферною зоною, для чого будуть використовувати дрони та супутники, а також й інші розвідувальні засоби. Водночас, вони будуть координувати свої дії з іншими країнами, які також здійснюватимуть спостереження.

Також особи, обізнані з цим планом поділилися з виданням, що в цій буферній зоні не буде розгорнуто американських військ. Не виключено, що цю зону могли б охороняти війська однієї або декількох країн, що не входять до НАТО, наприклад, Саудівська Аравія чи навіть Бангладеш.

Видання вказує, що спочатку кремлівський диктатор Володимир Путін повинен буде погодитися з будь-яким планом щодо гарантій безпеки для України. Оскільки він проти того, щоб Україна вступала до НАТО, розробники плану докладають усіх зусиль, щоб уникнути використання сил Альянсу або будь-чого, що якось може бути пов’язано з НАТО.

Водночас, деякі гарантії, ймовірно, будуть покладатися на низку двосторонніх угод між Україною та її союзниками, які нададуть Україні гарантії безпеки без залучення статті V НАТО, в якій вказано, що напад на одного означає напад на всіх, адже це є "червоною лінією" для Москви.

В публікації йдеться, що окрім буферної зони, Україні потрібні гарантії, що країна-агресор не зможе задушити її економіку. З цією метою Туреччина буде відповідати за забезпечення безперешкодного руху товарів і послуг в Чорному морі, проводячи спостереження та контроль у протоках Босфор і Дарданелли.

Зазначається, що Туреччина після повномасштабного російського вторгнення в Україну взяла участь у забезпеченні безпеки морського коридору, створеного для вивезення зерна з України.

За словами американського чиновника, США обговорюють з Україною угоду вартістю близько 100 мільярдів доларів, за якою Київ зможе купувати американську зброю, а США в обмін отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що попри те, що Росія не збирається припиняти війну, вже будується система безпеки, яка може підштовхнути ворога до миру. Зеленський додав, що не може повідомити усі подробиці, адже це стосується військової сфери. Однак, він додав, що готується сила, яка діятиме на землі, у повітрі та на морі та буде тиснути на Росію, щоб змусити ворога припинити війну.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп повідомив, що найближчим часом планує провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Також він визнав, що війну в Україні нелегко зупинити. За словами Трампа, між ним і російським диктатором "дуже хороший діалог".

