Оновлення безпеки Android за вересень усуває 84 уразливості, дві з яких активно використовують зловмисники.

Google випустила черговий патч безпеки для операційної системи Android. У бюлетені з безпеки за вересень 2025 року перераховано понад 84 усунені вразливості, дві з яких активно використовують зловмисники.

Найсерйознішою з них є вразливість критичного рівня CVE-2025-48539, що давала змогу захопити контроль над девайсом через Bluetooth або Wi-Fi. Крім цього, свіже оновлення виправляє ще три вразливості критичного рівня небезпеки.

За даними Google, під загрозою перебувають пристрої на базі Android 13-16. Повідомлення про встановлення цих оновлень має з'явитися на вашому смартфоні Android найближчим часом. Користувачам настійно рекомендується не затягувати з установкою.

Відео дня

Щоб перевірити наявність оновлень, перейдіть у "Налаштування" → "Безпека та конфіденційність" → "Система та оновлення" → "Оновлення безпеки". Для повного охоплення всіх виправлень переконайтеся, що у вас встановлено патч 2025-09-05.

Також наголошується, що частина вразливостей зачіпає смартфони на Android 12 та більш ранніх версіях. У Google радять припинити використання таких пристроїв, оскільки вони більше не отримують оновлень безпеки.

Цього місяця на Android-смартфони, зокрема, Samsung і Xiaomi, почне приходити оновлення на базі Android 16 з наймасштабнішим редизайном за останні роки. Причому для пристроїв Google Pixel воно вийшло ще в червні.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її Айфонами – єдиний гравець, Android - це великий вибір на будь-який бюджет. Команда бенчмарка AnTuTu називала смартфони з найкращим співвідношенням ціни та продуктивності.

Вас також можуть зацікавити новини: