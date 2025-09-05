Американські мита не змогли відбити інтерес Індії до російської сировини.

Індія продовжить купувати російську нафту попри 50% мита США на індійські товари, повідомляє Bloomberg.

"Щодо того, звідки ми купуємо нафту, за яку ми платимо так багато, нам доведеться прийняти рішення про те, що нас влаштовує найбільше…Ми, безсумнівно, будемо купувати (російську нафту, - УНІАН)", - заявила міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман в інтерв’ю телеканалу News18.

Таким чином, Нью-Делі на офіційному рівні проігнорував вимогу президента США Дональда Трампа припинити імпорт російської нафти.

Сам же американський лідер вчергове публічно розкритикував Індію та Росію. Коментуючи участь прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді та Володимира Путіна на саміті у Китаї, Трамп заявив, що Москва та Делі піддалися впливу Сі Цзіньпіна та перейшли до "темної Китайської імперії".

"Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом", - заявив президент США.

Мита Трампа щодо Індії - головні новини

США - одні найбільших торговельних партнерів Індії, але перемовини стосовно торговельної угоди зайшли у глухий кут, і 30 липня президент Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит щодо Індії, нагадавши про закупівлю нею російської нафти. На початку серпня Трамп вдвічі підвищив мита проти Індії.

Деякі індійські НПЗ тимчасово припинили купувати нафту з РФ після погроз президента США запровадити вторинні санкції для покупців російської сировини. Однак 20 серпня стало відомо, що державні нафтопереробні заводи Індії відновили закупівлю російської сировини.

На тлі мит Трампа деякі індійські чиновники заявляють про готовність активніше дружити з Росією, а прем’єр-міністр країни Нарендра Моді активізує контакти з Китаєм, відносини з яким були раніше напруженими.

