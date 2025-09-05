У Генштабі підтвердили ураження Рязанського НПЗ і розповіли про пошкодження

Цей НПЗ входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

У ніч на 5 вересня підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ).

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, за попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Зазначається, що Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Продукує бензини різних марок, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також в Генштабі поінформували, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

"Крім того, підрозділи Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Результат – на об’єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ніч на 24 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій та СБУ завдали вогневого ураження по інфраструктурному об’єкту на території морського терміналу "Усть-Луга" (Ленінградська область РФ).

Зокрема, було уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік.

Морський термінал "Усть-Луга" є одним із ключових логістичних хабів РФ у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій.

