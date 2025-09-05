Трамп: Росія та Індія стали частиною 'темної Китайської імперії'

Американський лідер заявив, що Пекін посилив вплив на ці країни, тож тепер вони "втрачені".

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву на тлі саміту в Китаї, у якому взяли участь правитель Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Наренда Моді.

Коментуючи саміт у Truth Social, Трамп заявив, що Росія та Індія піддалися впливу Сі Цзіньпіна та перейшли до "темної Китайської імперії".

"Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом", - заявив Трамп.

Саміт в Китаї - що відомо

На саміті у китайському Тяньцзіні особливу увагу привернула зустріч Володимира Путіна з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, які разом із Сі Цзіньпіном з’явилися на символічному спільному фото.

Для Москви важливо продемонструвати, що попри війну в Україні та західні санкції, вона залишається частиною великої азійської політики. Індія ж намагається балансувати між партнерством із Заходом і співпрацею з країнами Азії. Саміт у Тяньцзіні показав прагнення Китаю, Росії та їхніх партнерів зміцнити власний центр сили.

