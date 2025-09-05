Російський диктатор підтримує рішення глави Центробанку Ельвіру Набіулліну.

Володимир Путін заперечує, що російська економіка демонструє ознаки стагнації, про що говорив глава "Сбербанку" Герман Греф. Російський диктатор підтримав рішення центрального банку про підвищення процентних ставок до рекордних рівнів.

Видання Bloomberg пише, що на Східному економічному форумі у Владивостоці Путіна запитали, чи згоден він з оцінкою Грефа, на що той відповів: "Ні".

"Деякі члени уряду дотримуються думки, що центральний банк утримує жорсткий контроль за допомогою високої ставки, щоб подолати зростання інфляції. Нам потрібно забезпечити м'яку і спокійну посадку економіки, щоб уповільнити зростання цін і повернути інфляцію до цільового показника в 4%", - заявив Путін.

Відео дня

Він підтримав главу Центробанку РФ Ельвіру Набіулліну після того, як вона зазнала критики з боку чиновників і бізнесу за підвищення ключової ставки до рекордних 21% у жовтні 2024 року для стримування інфляції на тлі перегріву військової економіки Росії.

Хоча центральний банк знизив ставку загалом на 300 базисних пунктів на своїх останніх двох засіданнях, коментарі Грефа наголосили на напруженості щодо грошово-кредитної політики, оскільки чиновники готуються до наступного засідання за відсотковою ставкою 12 вересня, водночас інфляція, як і раніше, перевищує цільовий показник більш ніж удвічі.

Економіка Росії - останні новини

Зростання економіки Російської Федерації різко сповільнилося. За даними Міністерства економіки РФ, валовий внутрішній продукт за перші сім місяців року зріс лише на 1,1%. У 2024 і в 2023 роках зростання становило 4,1%.

Водночас на підтримку бойових дій влада Росії витрачає кожну другу гривню податків, зібраних до федерального бюджету.

Вас також можуть зацікавити новини: