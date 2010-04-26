Янукович поставив «питання совісті і честі держави»

Чорнобильські програми соціального захисту мають фінансуватися у повному обсязі. На цьому Президент Віктор Янукович наголосив в інтерв’ю журналістам під час відвідування ЧАЕС. Голова держави підкреслив, що питання соціального захисту ліквідаторів аварії, постраждалого населення, що мешкає на забруднених територіях, дітей та інвалідів-"чорнобильців" було і залишається “питанням совісті і честі держави”, повідомляє прес-служба Президента .

“Я це питання поставив перед урядом і контролюватиму, щоб фінансування чорнобильських програм з соціального захисту відновили в повному обсязі”, - наголосив Глава держави.

“І в цьому, і в наступному роках ми будемо виконувати свій обов’язок”, - сказав Президент.

Глава держави крім того повідомив, що буде обов’язково проведено індексацію відповідних соціальних виплат, зважаючи на зростання вартості товарів, послуг та знецінення національної валюти.