Преса розлучила Raiffeisen з RosUkrEnergo

Raiffeisen Investment AG ухвалить рішення про припинення співпраці з RosUkrEnergo наступного тижня.

Про це пише газета "Дело" (№ 128 від 28.04.2006г.), посилаючись на прес-секретаря Raiffeisen Майкла ПАЛЗНЕРА.

«Ми поки не зробили офіційну заяву про те, що припиняємо нашу співпрацю з RosUkrEnergo. Але рішення буде прийнято наступного тижня», — заявив газеті М.ПАЛЗНЕР.

До такого висновку Raiffeisen Investment AG прийшов після того, як аудиторський звіт RUE, завірений компанією PricewaterhouseCoopers, потрапив у пресу, а більшість західних медіа написали про те, що реальними власниками RosUkrEnergo є українські бізнесмени Дмитро ФІРТАШ — власник БК «Київ» і телеканалів К-1 і К-2, якому належать 45% акцій компанії, а також Іван ФУРСІН — власник одеського «Місто-банка», який володіє 5%, - пише газета.

У зв`язку з тим, що реальні власники RosUkrEnergo стали відомі громадськості, немає необхідності участі Raiffeisen Investment AG як номінального утримувача 50% акцій компанії. «Це дійсно так. Але це зовсім не означає, що ми припинимо співпрацю (з RosUkrEnergo) негайно», — сказав газеті М.ПАЛЗНЕР.

Сам Д.ФІРТАШ стверджує, що не є власником 45% акцій, а представляє інтереси інших людей. Ім`я власника акцій компанії Д.ФІРТАШ так і не назвав.

Як повідомили в Raiffeisen, якщо подібна заява буде зроблена, саме вона може вплинути на прийняття рішення про подальшу співпрацю з RosUkrEnergo AG. «Проте є й інші чинники, які можуть вплинути на наше рішення», — сказав «Делу» прес-секретар Raiffeisen.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня російське видання «Известия», що входить в холдинг «Газпром-медіа», з посиланням на звіт міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers про фінансову діяльність RosUkrEnergo повідомило, що бенефіціаріями 50% частки Raiffeisen Investment A.G. у швейцарській компанії є двоє українських громадян - Дмитро ФІРТАШ (90% акцій) та Іван ФУРСІН (10%).

НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» 4 січня домовилися про те, що RosUkrEnergo з 1 січня 2006 року виступає ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського газу в Україну.