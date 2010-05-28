Табачник показав ціну слова Януковича

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що Україна не повернеться до 10-річної системи освіти.

Про це міністр заявив під час прямої телефонної лінії в «Комсомольской правде в Украине» у відповідь на питання: «Чи збираєтеся ви відміняти 12-річну освіту в школах?».

«Проблема дуже складна. Найближчим часом ми проведемо велику нараду вчителів і науковців, у червні заплановані парламентські слухання, після чого ми будемо готові оголосити позицію міністерства з цього питання. Але точно вам скажу, що до десятирічки ми не повернемося, в іншому разі наша школа буде неконкурентоспроможна», - сказав Д.ТАБАЧНИК, додавши: «Адже у такому разі у нас скорочується кількість учбових годин за весь шкільний період. Пригадайте, ми з вами вчилися в школі 6 днів, а потім перейшли на п`ятиденку. Звідти і виникла ідея 11 років навчання, а потім 12. Наприклад, у Європі учбова програма в школі коливається від 11 до 12 тисяч годин, у Бельгії, Голландії і Німеччини (де вчаться 13 років) - від 12 тисяч. У нас шкільна програма сьогодні - це 10 268 годин. Дванадцятирічка дозволяє освоїти в школі 10 745 уроків».

Крім того, є проблема профільності шкіл, сказав міністр. Досі Міністерство освіти і всі його попередні керівники практично нічого не зробили для створення реальної профільної школи. У нас учбові заклади оголошують себе екологічним або правовим ліцеєм, роблять красиву вивіску, вводять пару факультативів, щоб батьківський комітет міг збирати гроші на впорядкування, а насправді нічого не робиться. Тому ми шукатимемо форму професіоналізації школи, щоб у 12-й клас йшов той, хто дійсно хоче готуватися до університету. При цьому Д.ТАБАЧНИК пообіцяв «усім вчителям, батькам і учням, що до 1 вересня цього року міністерство офіційно проведе всі наукові апробації, обговорення, консультації і оприлюднить свою позицію - якою у нас буде школа».

Як повідомляв УНІАН, під час передвиборної кампанії в статусі кандидата в Президенти Віктор Янукович обіцяв повернути десятирічну освіту. «Ми не будемо у наших хлоп`ят, у нашої молоді забирати ці два роки. І той популізм, який був у «помаранчевих», – ми від нього позбавимося дуже швидко», - розказував Янукович електорату.