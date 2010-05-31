Експерт дивується, чому комуністам не прийшла в голову думка про мандарини

З точки зору охорони здоров’я і наповнення держбюджету заборона на подорожчання сигарет не має жодного сенсу.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив завідувач відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров`я України Костянтин КРАСОВСЬКИЙ. Нагадаємо, 20 травня 2010 р. Верховна Рада України прийняла закон №6337 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо оподаткування)», який передбачає підвищення акцизів на пиво, тютюнову продукцію, алкогольні напої та бензин. Під час голосування до законопроекту було внесено поправку народного депутата Петра СИМОНЕНКА (фракція Комуністичної партії України), що запровадження вищих ставок акцизу на тютюнові вироби відбувається виключно за умови збереження діючих роздрібних цін на сигарети.

К.КРАСОВСЬКИЙ, зокрема, зазначив: «Головна мета зростання акцизу – це зниження рівня куріння. Але курці реагують не на рівень акцизу, а на рівень цін. Чим вищі ціни – тим менше людей курить, тим менше людей починає курити, тим більше людей кидає курити. Тому стримувати зростання цін на сигарети – не має жодного сенсу».

На думку К.КРАСОВСЬКОГО, немає сенсу «заморожувати» ціни на сигарети і з точки зору доходів бюджету, оскільки, чим вищою є ціна пачки, тим вищою є і відсоткова частина акцизу. «Тому заборона на зростання цін на сигарети була доволі популістським кроком. Причому, авторам цієї поправки чомусь не прийшло в голову, що сигарети – це не яблука, не мандарини, які в Україні чомусь дорожчі, ніж у Польщі, хоча в Польщі зарплати суттєво вищі. Виходить, корисні продукти там дешевші, а шкідливі - суттєво дорожчі, ніж в Україні. Тобто обмежувати зростання цін на сигарети немає ніякого сенсу», - впевнений К.КРАСОВСЬКИЙ.

«Ця поправка комуністів була відверто популістською. Я не розумію, чому профільний комітет підтримав цю пропозицію – абсолютно непрофесійну по багатьох параметрах», - дивується К.КРАСОВСЬКИЙ.