Рибачук пропонує червоніти і Ющенку, і Януковичу, і Морозу

Неузгоджена зовнішня політика послаблює позиції України під час міжнародних переговорів.

Про це сьогодні журналістам у Києві сказав радник Президента України Олег РИБАЧУК.

При цьому він зазначив, що зовнішня політика залежить від різних факторів – «парламентського, президентського, урядового».

«Такого ще світ не знав. Україна дуже втрачає від того, що у нас почалося багатоголосся у зовнішній політиці», - сказав О.РИБАЧУК.

На його переконання, «ситуація з міністром закордонних справ – ситуація, від якої треба червоніти, незалежно від того, яку гілку влади ти представляєш».

При цьому О.РИБАЧУК наголосив, що зараз дуже важко вести переговори, оскільки у кожного з партнерів України виникає питання – «та хто ж у вас визначає зовнішню політику, чи є це позиція Президента, чи прем’єра».

О.РИБАЧУК зауважив, що на ці запитання дуже важко відповідати.

На думку О.РИБАЧУКА, незважаючи на те, що звучать заяви Президента і прем’єра про спільне бачення зовнішньої політики, але насправді не можна цього сказати напевно.

За словами О.РИБАЧУКА, є багато країн, які радять Україні не поспішати з євроатлантичною інтеграцією.

«Нам кажуть – ви не поспішайте, років 10-20 почекайте, а потім, коли розберетесь - знову постукаєте в двері. Але ж двері за цей час просто закам’яніють», - переконаний О.РИБАЧУК.