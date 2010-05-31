У чому винні депутат Полохало і депутат Колесніченко?

Голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Володимир ПОЛОХАЛО (фракція БЮТ) вимагає позбавити депутатської недоторканності народного депутата від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА “за наклеп та перешкоджання виконання депутатських обов’язків”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ПОЛОХАЛА, народний депутат звернувся з офіційним листом до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, в якому вимагає поставити на розгляд парламенту питання про позбавлення депутатської недоторканності народного депутата В.КОЛЕСНІЧЕНКА “за перешкоджання виконанню своїх обов’язків, безпрецедентне втручання у депутатську діяльність, а також тиск на місцеві органи виконавчої влади і місцевого самоврядування”.

Зокрема, в листі йдеться, що 28 травня 2010 року в мас-медіа була поширена інфорація, що народний депутат В.КОЛЕСНІЧЕНКО направив голові ВР та голові парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності звернення з вимогою дати оцінку “незаконним діям” В.ПОЛОХАЛА і притягнути його до відповідальності за звернення до голів обласних рад щодо можливого здійснення органами місцевої державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування системних заходів для підтримки державної мовної політики та української культури і освіти, виховання історичної свідомості у громадян України.

У повідомленні зазначається, що “звернення В.ПОЛОХАЛА до голів обласних рад кваліфікується В.КОЛЕСНІЧЕНКОМ як парламентське «рейдерство», «рекет», «корупція», «втручання у діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування».

Як заявляє В.ПОЛОХАЛО, “це є неправдою і відвертим наклепом, який компрометує і ображає його як народного депутата і орган, який він представляє, - Верховну Раду, та є несумісним з депутатською етикою”.

У зверненні В.ПОЛОХАЛО підкреслив, що в його листі, надісланому головам обласних рад, на звернення від Всеукраїнської молодіжної організації «Студентське братство» містилося лише прохання розглянути можливість створення регіональної програми підтримки державної мовної політики та української культури, виховання історичної свідомості громадян України.