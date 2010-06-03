У Тернополі відкрили барельєф Слави Стецько

У Тернополі відкрили барельєф одному з провідників ОУН Ярославі Стецько.

Як передає кореспондент УНІАН, відкрили барельєф у центрі міста на будинку на вул. Шевченка, 3, в якому діє офіс Конгресу українських націоналістів, і в якому під час приїзду до Тернополя неодноразово бувала Я.Стецько як депутат Верховної Ради та голова Проводу КУН.

Поруч із будинком уже відкрито пам’ятник її чоловікові.

«Змістом життя Ярослави Стецько була відданість національній ідеї. У парламенті вона якось висловилася, що хотіла б дожити до того дня, коли у нашій Верховній Раді не буде жодного комуніста. Вірю, що невдовзі не тільки їх, але й представників антиукраїнських сил загалом не стане у стінах парламенту», - зазначив у своєму виступі один із фундаторів барельєфу, народний депутат Іван СТОЙКО.

Він також повідомив, що народні депутати від націонал-демократичних сил планують на всеукраїнському рівні ініціювати присвоєння Я.Стецько звання Героя України.

Довідка УНІАН. Ярослава Стецько (Ганна Музика) народилася 14 травня 1920 року в с. Романівка Тернопільської області. Померла 12 березня 2003 року.

У 1943 році за діяльність в ОУН ув’язнена німцями у Львові.

У 1944-1991 роки перебувала за кордоном, де разом із чоловіком Ярославом Стецьком вела підпільну діяльність, спрямовану на визволення України від радянської влади.

Співорганізатор Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН.

З 1968 – керівник сектора зовнішньої політики Проводу ОУН.

Була членом ЦК Антибільшовицького блоку народів (АБН), президентом АБН, головним редактором ABN-Correspondence (з 1948), квартальника «Ukrainian Review» та різних видань АБН, організатором конференцій АБН й учасником міжнародних антикомуністичних конгресів, співорганізатором Європейської ради свободи.

Після отримання Україною незалежності повернулася на батьківщину.

Очолювала Конгрес українських націоналістів з 1992 року.

До 2001 року – голова проводу ОУН(б).