Чечетов упевнений, що мітинги не мають заважати усім спокійно жити

Заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ запевняє, що коаліція не голосуватиме за ухвалення закону, який би обмежував права громадян на мирні зібрання.

Про це він заявив під час ефіру "Шустер Live".

"Ми за цей законопроект голосувати не будемо, нехай вони (опозиція - УНІАН) хоч на голову стануть", - сказав М.ЧЕЧЕТОВ. При цьому він додав, що в Конституції чітко прописано право кожного громадянина на комфортне життя. "Виходить з одного боку є 2 тис. чоловік, яких привезли зі Львова і вони заважають 3 млн. киян, які хочуть комфортно жити", - сказав він. Народний депутат зауважив, що таким чином виникає проблема про врегулювання питання щодо проведення мітингів. "І влада має забезпечити безпеку киян", - додав М.ЧЕЧЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації вимагають від Верховної Ради України не підтримувати у другому читанні проект закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів”. Крім того, 14 червня, коли проходитиме засідання Погоджувальної ради ВР, представники громадських організацій, які виступають проти цього законопроекту, проводитимуть акції протесту з вимогою від Верховної Ради на розглядати його.

Як зазначав член Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини Володимир ЧЕМЕРИС, у законопроекті, підготовленому до першого читання у парламенті, не було визначено конкретних термінів для подання заявки на проведення мітингів, а в нинішньому тексті законопроекту такий термін становить 4 дні. На думку В.ЧЕМЕРИСА, це дуже багато часу, треба реагувати набагато швидше.

В.ЧЕМЕРИС також відзначив, що законопроектом значно ускладнюється процедура подання заявки на проведення мітингів, тобто особа, яка подає заявку на проведення мирного зібрання, має довести, що вона є громадянином України.