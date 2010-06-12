У Азарова хочуть ввести новий подток на бензин

Уряд розглядає можливість введення нового податку на бензин, кошти від якого буде спрямовано на будівництво доріг

Про це сьогодні, перебуваючи у Кременчуку (Полтавська обл.), заявив міністр Олександр ПОПОВ.

За його словами, можливість введення такого податку вже розглядалася на засіданні уряду.

«Відповідна документація вже готова, проте я не упевнений, що Верховна Рада підтримає цю ініціативу. Водночас сьогодні знайти додаткові ресурси для будівництва доріг просто неможливо», - вважає міністр.

Він також заявив, що новий податок – це надбавка на літр палива, що купується.

«Той, хто більше їздить, той і платитиме більше. Це як додаткова інвестиція», – сказав О.ПОПОВ.

Проте він не зміг уточнити журналістам, наскільки може зрости вартість літра палива, якщо податок буде введено.