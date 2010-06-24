Москаль розвідав, що приховує Могильов

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, міністр внутрішніх справ опозиційного уряду Геннадій МОСКАЛЬ пропонує Верховній Раді звільнити Анатолія МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.МОСКАЛЬ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він зауважив, що сьогодні зареєстрував у ВР відповідний проект постанови.

Серед підстав для звільнення А.МОГИЛЬОВА Г.МОСКАЛЬ назвав зростання рівня злочинності в усіх регіонах, незадовільну кадрову політику МВС, відсутність дієвих заходів з боротьби з організованою злочинністю тощо.

«Хоча міністр приховує реальний стан злочинності, ці дані все одно є в опозиційному уряді», - сказав він.

Крім того, наголосив Г.МОСКАЛЬ, міністр внутрішніх справ блокує процес створення Державної міграційної служби.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати вже порушували питання про відставку А.МОГИЛЬОВА з посади глави МВС.

16 червня Верховна Рада відмовилася звільнити А.МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ України. За ухвалення відповідної постанови, внесеної народними депутатами від опозиції Борисом ТАРАСЮКОМ, Олександром ЧОРНОВОЛЕНКОМ та іншими, проголосував 141 народний депутат з 408 зареєстрованих у сесійній залі.

Автори постанови зазначали, що політико-правовими підставами для розгляду питання про звільнення А.МОГИЛЬОВА є жорстка реакція з боку МВС України на численні мітинги опозиції проти ратифікації угоди між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, а також останні його заяви, які свідчать про те, що він проводить політику перетворення Міністерства внутрішніх справ на репресивну машину для придушення політичних опонентів.