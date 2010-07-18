У парламенті буде фракція християн-демократів

Народний депутат Давид ЖВАНІЯ став членом партії «Християнсько-демократичний союз» (ХДС).

Як повідомляє Агентство стратегічних досліджень, 17 липня на засіданні політичної ради ХДС народний депутат написав заяву про прийом до лав партії, яку було задоволено керівним органом партії, зокрема головою ХДС Володимиром СТРЕТОВИЧЕМ.

За словами Д.ЖВАНІІ, найближчим часом лави ХДС поповнять ц інші депутати Верховної Ради, зокрема ті, що входять до групи «Право вибору».

Групу «Право вибору» буде перейменовано на групу Християнсько-демократичного союзу, яку вже до місцевих виборів буде трансформовано у парламентську фракцію ХДС.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня було оголошене про створення у Верховній Раді групи «Право вибору». Серед тих, хто увійшов до групи, - народні депутати від НУ-НС Олександр БОБИЛЬОВ, Валерій БОРИСОВ, Сергій ВАСИЛЕНКО, Д.ЖВАНІЯ, Катерина ЛУК’ЯНОВА, Володимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВІКОВ, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Іван ПЛЮЩ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ, Віктор ШЕМЧУК та інші. Всі ці депутати є членами фракції НУ-НС, але частина з них увійшла до коаліції.