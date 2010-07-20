Азаров звільнив чиновника, вважаючи, що йому 60

Прем’єр-міністр України Микола Азаров на розширеному засіданні секретаріату Національної спілки журналістів України в Києві висловив здивування, що Вікторові Набруску, якого нещодавно було звільнено з посади президента Національної радіокомпанії України, трохи більш як п’ятдесят років.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні гостро обговорювалося питання відносин влади та ЗМІ, у тому числі щодо кадрової політики. У своєму виступі голова НСЖУ Ігор ЛУБЧЕНКО торкнувся, зокрема, теми звільнення В.НАБРУСКА. Він зазначив, що “ні відкритий лист Героїв України, видатних діячів культури та мистецтва на адресу президента держави, ані численні звернення трудового колективу радіокомпанії до вищих інституцій влади не були взяті до уваги”. “Під формальним приводом закінчення контракту, хоча всім відомо, що згідно з трудовим законодавством контракт, що двічі укладався, стає безстроковим, – зазначив І.ЛУБЧЕНКО, – Віктор Набруско – людина з майже з тридцятирічним стажем роботи на Українському радіо, з яких десять років успішно очолював величезний колектив в непростих економічних, суспільно-політичних умовах, людина з колосальним досвідом і знаннями опинився фактично на вулиці у свої неповні 52 роки”. “Хіба такі люди не потрібні сьогодні державі? – риторично запитав І.ЛУБЧЕНКО.

У своєму виступі М.АЗАРОВ висловив готовність разом з НСЖУ відстоювати демократичні цінності, свободу слова. Прем`єр з подивом виявив, що В.НАБРУСКУ трохи більш як п’ятдесят років. “Мене інформували, що Віктору Івановичу за шістдесят”, – зізнався він і пообіцяв розв’язати цю проблему.